Азербайджан возглавляет международные поставки природного газа в ЕС

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии IV Шушинского глобального медиафорума, передает собственный корреспондент агентства Kazinform с места событий.

— Мы также ведем переговоры с несколькими странами Евросоюза. Мы ведем международные поставки, а также увеличиваем их объемы, и мы получили соответствующие запросы. Сегодня роль Азербайджана как надежного, недорогого и альтернативного поставщика стала более важной, чем десять лет назад, — сказал Алиев.

По его словам, в этом году Азербайджан начал экспорт природного газа в Австрию и Германию. Он отметил, что укрепление позиций стран на европейском и мировом рынках является частью стратегии Баку.

Ильхам Алиев также сообщил, что Азербайджан уже поставляет трубопроводный газ в 16 стран и намерен расширить экспортные темпы. На этом европейский рынок, по его словам, остается наиболее привлекательным благодаря выгодным ценам. Президент отметил, что для дальнейшего увеличения поставок необходимы долгосрочные контракты с местными партнерами и совместные усилия по расширению газотранспортной отрасли.

Напомним, IV Шушинский глобальный медиафорум проходит 13–14 июля под девизом «Миссия медиа в продвижении мира: восстановление правды и возрождение доверия». В мероприятии принимают участие около 160 представителей СМИ, экспертов и руководителей медиаструктур из 54 стран, а также представители международных организаций и компаний.

Форум посвящен вопросам поддержания доверия между обществами, развития цифровой солидарности и повышения роли ответственной журналистики в современных условиях.

Ранее сообщалось, что Азербайджан сэкономит 1,5 млрд кубометров газа в год благодаря «зеленой» энергетике.