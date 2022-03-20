Казахстан представил планы по достижению углеродной нейтральности

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра – министр торговли и интеграции Бахыт Султанов принял участие в работе Международного экономического форума государств-участников Содружества Независимых Государств «Зеленая» повестка в странах СНГ: сотрудничество в развитии». Он сообщил, что разрабатываемая Казахстаном Стратегия достижения углеродной нейтральности Казахстана до 2060 года станет ориентиром на пути к глубокой декарбонизации экономики и заложит основу для дальнейших действий по достижению цели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

«По расчетам экспертов, для достижения целей Парижского соглашения, энергоемкость ВВП Казахстана до 2030 года должна быть снижена на 38,9%, доля угля в структуре производства электроэнергии должна будет снизиться за счет естественного выбытия мощностей с текущих 68,9% до 40,1%», — сообщил Б. Султанов.

При этом будут приняты меры по развитию электротранспорта, устойчивого сельского хозяйства и других секторов экономики. Для усиления международного сотрудничества и снижения негативных последствий, в казахстанское национальное законодательство были имплементированы нормы по адаптации к изменению климата. Это позволит создать эффективную систему повышения устойчивости к изменению климата на местном уровне. Султанов также сообщил, что Казахстаном проводится работа по сближению национальной системы торговли выбросами с европейской в рамках нескольких международных проектов. После ее завершения республика получит доступ на международный углеродный рынок.

Возможность приближения казахстанской система торговли выбросами к европейской позволит стимулировать внутренние сокращения выбросов парниковых газов (ПГ) для достижения обязательств по Парижскому соглашению. Для обеспечения высокой конкурентоспособности Казахстан стремится придерживаться глобальных мировых трендов, изыскивая необходимые для этого инвестиции.

«Мир сегодня нуждается в решительных действиях стран. Решение глобальной проблемы связанной с изменением климата требует активного участия и вовлечения всех заинтересованных сторон, поэтому достижение данной цели напрямую зависит от нашей совместной и плодотворной работы», — отметил Б. Султанов.