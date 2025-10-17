Казахстан представил итоги реформ международным рейтинговым агентствам

С казахстанской стороны в мероприятиях приняли участие председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, руководители Министерства национальной экономики, Министерства иностранных дел, Национального банка и холдинга «Байтерек».

Во время встреч были представлены ключевые макроэкономические показатели, среднесрочные прогнозы и приоритеты структурных реформ, направленных на обеспечение устойчивого экономического роста.

Особое внимание было уделено процессам структурной трансформации экономики. Как отметил Серик Жумангарин, сегодня экономика Казахстана значительно более диверсифицирована, чем 15 лет назад. В частности, доля нефтяного сектора в ВВП сократилась с 16,5% в 2010 году до 8,1% в 2024 году. Впервые доля обрабатывающей промышленности превысила долю добывающего сектора, а за последние 20 лет объем прямых иностранных инвестиций в обрабатывающую промышленность вырос в несколько раз. Кроме того, было отмечено, что малый и средний бизнес формирует уже около 40% ВВП (против 25% десять лет назад).

Эти изменения свидетельствуют о переходе Казахстана от ресурсной модели к более устойчивой и сбалансированной экономике.

За 9 месяцев 2025 года объем инвестиций в основной капитал увеличился на 13,5%. По итогам первого полугодия приток прямых иностранных инвестиций составил $10 млрд, из которых $6,3 млрд направлены в несырьевые отрасли. Правительство Казахстана намерено и далее усиливать роль государства в обеспечении инвестиционной активности, ставя цель достичь $450 млрд ВВП к 2029 году.

Отдельно были представлены результаты масштабных реформ бюджетной и налоговой политики. В новом Бюджетном кодексе закреплены два контрциклических правила, направленные на снижение зависимости бюджета от нефтяных доходов и стабилизацию расходов. Это ограничение объема гарантированного трансферта из Национального фонда и роста расходов республиканского бюджета. Бюджет на текущий год сформирован с учетом этих принципов, что позволит укрепить устойчивость государственных финансов.

Представители рейтинговых агентств проявили высокий интерес к ходу реализации новых Бюджетного и Налогового кодексов, а также к мерам по сдерживанию инфляции и обеспечению макроэкономической стабильности. На все вопросы с казахстанской стороны были даны исчерпывающие ответы.

Ранее Казахстан представил политику проактивного экономического роста в Торговой палате США.

Кроме того, вице-премьер – министр национальной экономики Серик Жумангарин выступил на заседании Швейцарской подгруппы при Всемирном банке и Международном валютном фонде.