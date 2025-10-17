Всемирный банк остается важным партнером Казахстана - Серик Жумангарин

В своем обращении он отметил, что стратегическое партнерство Казахстана с группой Всемирного банка, продолжающееся более 30 лет, сыграло ключевую роль в реализации экономических реформ, направленных на рост экономики, снижение бедности и развитие инфраструктуры.

- Результаты развития национальной экономики Казахстана свидетельствуют об устойчивой положительной динамике. В этом году ВВП Казахстана превысит 310 млрд долларов США, что составляет около 60% экономики Центральной Азии, — подчеркнул Серик Жумангарин.

Он отметил, что экономика Казахстана растет более чем на 5% третий год подряд: в 2023 году – 5,1%, в 2024 году – 5%. По итогам января–сентября 2025 года рост составил 6,3%, что является одним из самых высоких показателей в мире.

Высокие темпы экономического роста, по его словам, будут сохранены и в дальнейшем. В среднесрочной перспективе Казахстан ставит перед собой амбициозную цель – увеличить ВВП до $450 млрд к 2029 году, что потребует поддержания ежегодных темпов роста на уровне 5–6%.

- В нашей стране существуют реальные и значимые возможности, которые позволяют обеспечить такой рост. В этом контексте сотрудничество со Всемирным банком остается одной из ключевых основ обеспечения своевременного, уверенного и устойчивого развития, — отметил Серик Жумангарин.

Он также подчеркнул особое значение нового Соглашения о партнерских рамках (Partnership Framework Agreement, PFA), определяющего приоритетные направления взаимодействия Всемирного банка с Казахстаном. Ратификация Соглашения откроет возможность для организаций квазигосударственного сектора привлекать финансирование в полном соответствии со стандартами Всемирного банка.

В этот же день Серик Жумангарин встретился с вице-президентом Всемирного Банка по региону Европы и Центральной Азии Антонеллой Бассани. Стороны обсудили перспективы дальнейшего взаимного сотрудничества. В частности, казахстанская сторона предложила обсудить потенциальное партнерство в сферах химической промышленности, глубокой и средней переработки АПК, транспорта, модернизации систем водоснабжения, ирригации и других.

Американская сторона интересовалась потенциалом увеличения экспорта, развитием логистики, возможностями достижения ежегодного роста экономики не менее 5% и другими сферами развития экономики Казахстана.

Казахстанская делегация также приняла участие в воркшопе, организованном Международной финансовой корпорацией (IFC), входящей в группу Всемирного банка, на тему ГЧП. Представители американской стороны поделились опытом в реализации проектов, реализованных в формате государственно-частного партнерства, в других странах мира с развитым присутствием государственных компаний, таких как Саудовская Аравия, Индия и Индонезия. Также представили рекомендации по повышению эффективности формирования проектов в формате ГЧП.

