Казахстан предложил создать Банк развития ШОС и центр по водным ресурсам

Глава правительства подчеркнул, что сегодня страны ШОС формируют треть глобального ВВП, а объем внутренней торговли в рамках организации приближается к 1 триллиону долларов. По его словам, обладая значительным экономическим потенциалом, ШОС должна продолжать курс на всесторонний рост на принципах равноправного партнерства.

– Важно развивать и прагматично использовать имеющиеся ресурсы для стимулирования предсказуемой торговли. Одним из важных шагов может стать создание Банка развития ШОС и внедрение механизма сопровождения инвестиционных проектов, — отметил Бектенов.

Премьер-министр также сообщил, что первое заседание экспертов ШОС по вопросам искусственного интеллекта пройдет в Астане в 2026 году.

Кроме того, Казахстан предложил создать центр по изучению проблем водных ресурсов в рамках ШОС, а также выразил готовность задействовать инфраструктуру Международного финансового центра «Астана» для реализации конкретных проектов в интересах государств-участников.

Напомним, заседание Совета глав правительств ШОС является ключевой площадкой для обсуждения экономического взаимодействия стран организации и выработки общих подходов к развитию торгово-инвестиционного сотрудничества.

Ранее генассамблея ООН приняла резолюцию о сотрудничестве с ШОС.