Казахстан предложил создать Банк развития ШОС и центр по водным ресурсам
Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов выступил на заседании Совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества, проходящем в Москве, передает корреспондент агентства Kazinform.
Глава правительства подчеркнул, что сегодня страны ШОС формируют треть глобального ВВП, а объем внутренней торговли в рамках организации приближается к 1 триллиону долларов. По его словам, обладая значительным экономическим потенциалом, ШОС должна продолжать курс на всесторонний рост на принципах равноправного партнерства.
– Важно развивать и прагматично использовать имеющиеся ресурсы для стимулирования предсказуемой торговли. Одним из важных шагов может стать создание Банка развития ШОС и внедрение механизма сопровождения инвестиционных проектов, — отметил Бектенов.
Премьер-министр также сообщил, что первое заседание экспертов ШОС по вопросам искусственного интеллекта пройдет в Астане в 2026 году.
Кроме того, Казахстан предложил создать центр по изучению проблем водных ресурсов в рамках ШОС, а также выразил готовность задействовать инфраструктуру Международного финансового центра «Астана» для реализации конкретных проектов в интересах государств-участников.
Напомним, заседание Совета глав правительств ШОС является ключевой площадкой для обсуждения экономического взаимодействия стран организации и выработки общих подходов к развитию торгово-инвестиционного сотрудничества.
Ранее генассамблея ООН приняла резолюцию о сотрудничестве с ШОС.