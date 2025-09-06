РУ
    17:22, 06 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Генассамблея ООН приняла резолюцию о сотрудничестве с ШОС

    Генеральная Ассамблея ООН в пятницу подавляющим большинством голосов приняла резолюцию о сотрудничестве между всемирной организацией и Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС), передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

    Фото: Anadolu Ajansı

    В резолюции, представленной Китаем и поддержанной почти 40 странами, включая все государства-члены ШОС, высоко оценивается конструктивная роль организации в содействии региональному миру, развитию, взаимодоверию и сотрудничеству.

    Также высоко оцениваются усилия ШОС по поддержке работы ООН и выражается поддержка укреплению диалога и сотрудничества между двумя организациями.

    Временный поверенный в делах постоянного представительства КНР при ООН Гэн Шуан представил проект резолюции на рассмотрение ГА ООН. Он отметил, что с момента своего основания 24 года назад ШОС продолжала развиваться, руководствуясь «шанхайским духом», и стала крупнейшей региональной организацией в мире.

    По его словам, наиболее значимым событием саммита ШОС в Тяньцзине стало предложение председателя КНР Си Цзиньпина об Инициативе по глобальному управлению, которое было тепло встречено и активно поддержано всеми сторонами, согласившимися с тем, что мир срочно нуждается в более эффективных концепциях и системах управления, что делает инициативу Китая своевременной и актуальной.

    На заседании ГА ООН в пятницу представители России, Кыргызстана, Беларуси, Пакистана, Ирана, Камбоджи, Кубы, Венесуэлы и Сербии высоко оценили саммит ШОС в Тяньцзине и работу, проделанную Китаем во время его председательства в организации по ротации.

    Они подчеркнули, что принятие резолюции ГА ООН подавляющим большинством голосов отражает признание и поддержку ШОС международным сообществом. Представители добавили, что Инициатива по глобальному управлению, предложенная председателем Си Цзиньпином, отвечает требованиям времени и сыграет решающую роль в решении глобальных проблем и укреплении глобального управления.

