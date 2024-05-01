Казахстан празднует День единства народа

Сегодня казахстанцы отмечают День единства народа Казахстана. 1 мая – праздник дружбы и согласия всех этносов Казахстана, праздник казахстанского патриотизма, преданности стране и народу. Его начали отмечать еще в 1996 году и сохраняют эту традицию по сей день, передает корреспондент агентства Kazinform.

Казахстан – очень многонациональная страна. На сегодняшний день на территории страны проживает более 150 наций и народностей. И цель этого весеннего праздника – еще раз напомнить казахстанцам о ценности дружбы народа, мира и солидарности, объединения сотен культур.

Выступая на 33-й сессии Ассамблеи народа Казахстана, Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Единство и Солидарность всегда были и будут нашими главными ценностями и неизменным ориентиром всей государственной политики.

– На долю нашего народа выпало непростое испытание. Мы столкнулись с разрушительным стихийным бедствием, которое охватило половину страны. Но в эти трудные дни ярко проявилось единство нашего народа: спасатели, волонтеры, госслужащие, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, гражданские активисты, представители бизнеса и молодежь. Никто не остался в стороне от общего дела. Дух единства и солидарности охватил все регионы страны. Многие наши соотечественники, движимые сочувствием и сопереживанием, помогали пострадавшим от паводков. Я безмерно признателен гражданам, которые проявили подлинный патриотизм, внеся свою весомую лепту в борьбу со стихией. В час испытаний сплотилось все наше общество, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В честь праздника в Астане пройдут концерты, круглые столы и другие развлекательные мероприятия, например, общегородская раздача бауырсаков «Бауырсак объединяет».

На Аллее писателей пройдет мероприятие по выразительному чтению стихов на разных языках мира, конкурс рисунков на асфальте «Под одним шаңыраком», книжная выставка на тему «Ынтымағы жарасқан туған өлкем — Қазақстан» на базе библиотеки «Кітап қала», веселые старты среди маленьких жителей района Байконыр.

В парке «Акжайык» на пересечении проспектов Богенбая и Женис пройдет посадка деревьев с участием членов этнокультурных объединений.

В Алматы под эгидой Ассамблеи народа Казахстана 1 мая на площади Абая в рамках общереспубликанской акции «Береке – бірлікте» пройдет церемония награждения волонтеров, активных граждан, деятелей культуры, которые принимали участие в сборе и доставке гуманитарной помощи, помогали пострадавшим от паводков. Празднование мероприятия продолжится концертной программой. Также в городе пройдет благотворительная ярмарка и гастрофестиваль, концерты и многое другое.

Ряд регионов накануне праздника объявил о том, что в связи с паводковой ситуацией в этом году День единства народа Казахстана будет отпразднован в упрощенном формате. Например, в Петропавловске вместо массовых гуляний проведут общегородской субботник.

В Карагандинской области стартует республиканская акция «Береке – бірлікте» по оказанию практической помощи пострадавшим от паводков регионам. В Северо-Казахстанскую область отправится караван с гуманитарным грузом «Қайырымдылық керуені». Также пройдет чествование волонтеров и работников ДЧС, занимавшихся спасательными мероприятиями во время паводков.

В Мангистау планируется проведение круглого стола с участием акима Мангистауской области с целью обсуждения поручений Президента, данных на ХХХІІІ сессии Ассамблеи народа Казахстана.Во всех образовательных учреждениях области будут организованы праздничные тематические мероприятия, также планируется запустить «Караван милосердия». На площадке культурно-досугового комплекса имени Абая в Актау состоится концерт местных творческих коллективов.

А местные власти в Атырау и Шымкенте отменили празднование Дня единства народа Казахстана из-за паводковой ситуации.