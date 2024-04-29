Как отпразднуют День единства народа Казахстана в Алматы

1 мая в стране отмечается День единства народа Казахстана. В Алматы в честь праздника пройдут концерты, благотворительные акции, ярмарки, конкурсы и другие мероприятия, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в акимате города, под эгидой Ассамблеи народа Казахстана 1 мая на площади Абая в рамках общереспубликанской акции «Береке – бірлікте» пройдет церемония награждения волонтеров, активных граждан, деятелей культуры, которые принимали участие в сборе и доставке гуманитарной помощи, помогали пострадавшим от паводков.

Празднование мероприятия продолжится концертной программой популярных творческих коллективов и этнокультурных объединений, благотворительными акциями, ярмарками, конкурсами и другими активностями.

С 11:00 до 14:00 перед Дворцом Республики развернется благотворительная ярмарка и гастрофестиваль. Более 10 известных ресторанов представят национальные блюда казахской, турецкой, узбекской, корейской, немецкой, китайской, грузинской, русской, армянской, уйгурской кухонь. Вырученные средства будут перечислены в корпоративный фонд «Демеу Қазақстан қоры» в пользу ликвидации последствий паводков.

В праздничном концерте примут участие творческие коллективы этнокультурных объединений: ансамбль «Агугай», группа «Дервиши», Анжелика Шагарова, ансамбль «Наири», ансамбль Аббоса Касимова ABBOS (Узбекистан), Ситора Назарова, ансамбль «Казан Нурлары» (Татарстан), Руми и Янис, ансамбль кавказских танцев «Бахар», дуэт «Эламан» (Кыргызстан), Роман Ким, ансамбль «Нам Сон» и группа «МузАрт».

С 18:00 до 21:00 на площади имени Абая за счет средств частной компании будет организован благотворительный концерт Maxi Fest. На сцене выступят звезды казахстанской эстрады: Айкын, Qanay, Ayree, группа КешYOU, Ильхан Ыксан, Бекзат Кунанбай, Сиситай, группа «Азия», Артур Давлетьяров, Айгерим Калаубаева, Улангасыр Ками и группа ALPHA.

Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

Праздничные мероприятия также состоятся и в других районах города:

В Наурызбайском районе в 11:00 в амфитеатре микророайона Шугыла, 347, пройдет концертная программа «Бірлігіміз жарасқан», выставка национальных блюд, одежды и изделий представителей казахской, уйгурской, арабской, азербайджанской, украинской, русской, индийской, татарской, узбекской, китайской, корейской и турецкой культур. Также состоится награждение активных граждан, оказавших помощь регионам, пострадавшим от паводков.

В Жетысуском районе в парке Гулдер (Серикова, 2а) в 11:00 пройдет концерт с участием коллективов Дома культуры, Дома школьников и учеников творческих кружков программы «Даму бала», также будет организована творческая выставка этнокультурных объединений района.

В Ауэзовском районе в 11:00 в сквере Сарыарка состоится экомарш - шествие детей и студентов под эгидой «Цвети, мой Казахстан!», а также благотворительная этнокультурная выставка-продажа ремесленников для оказания помощи регионам, пострадавшим от паводков.

В Алатауском районе в 10:00 в центре инновационного творчества «Алатау» состоится праздничный концерт и тематическая выставка рисунков. Также пройдет награждение активных граждан, оказавших помощь регионам, пострадавшим от паводков.

В Турксибском районе концертная программа с участием художественных коллективов Домов школьников и выставка этнокультурных объединений пройдет с 10:00 на Арбате (по улице Сауранбаева угол улицы Шолохова).

В Медеуском районе на центральной площади Кок-Тобе в 13:00 пройдет концерт сольных исполнителей КГКП «Алматы әуендері» «Жасыл қалам - Алматым». В Казахской государственной академической филармонии имени Жамбыла (улица Толе би, 21) в 15:00 - Фестиваль «Гүл Алматы - Flower Sity».

В Алмалинском районе на площади Арбат в 10:00 состоится ярмарка ремесленников с выделением части вырученных средств на помощь регионам, пострадавшим от паводков. В 12:00 начнется концертная программа с участием творческих коллективов.

В Бостандыкском районе пройдет праздничная программа «Алматы - наш общий дом» на территории КЦДС Atakent, в рамках которой состоятся концерт и благотворительная выставка этнокультурных объединений. Все средства от благотворительной ярмарки будут перечислены в фонд «Демеу Қазақстан қоры».