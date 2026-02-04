Казахстан поставит 600 электроавтобусов в Пакистан

Соответствующее соглашение было достигнуто в ходе бизнес-форума «Казахстан — Пакистан» в Исламабаде. Общая стоимость контракта составляет 108 млн долларов США. К 2027–2028 годам компания рассчитывает увеличить экспорт в Пакистан до 2000 единиц.

По данным Министерства торговли и интеграции РК, высокий спрос на казахстанские электроавтобусы наблюдается не только в соседних странах — Узбекистане, Монголии и Пакистане — но и в ряде европейских государств.

— Мы осуществляем полный производственный цикл автобусов. В рамках сегодняшнего бизнес-форума «Казахстан — Пакистан» для нас открылся выход на крупный рынок. В соответствии с текущим соглашением мы поставим 600 электроавтобусов для пассажирских перевозок. Кроме того, в ходе B2B-встреч мы провели переговоры с представителями Министерства образования Пакистана и договорились о перспективах поставки 2000 автобусов для перевозки школьников, — отметил председатель совета директоров Falcon EuroBus Мурат Адилханов.

Сообщается, что по итогам форума планируется подписание коммерческого соглашения между казахстанской и пакистанской компанией в транспортной сфере.

Бизнес-форум «Казахстан — Пакистан» проходит в рамках государственного визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Исламскую Республику Пакистан.

Отметим, что Президент Казахстана и премьер-министр Пакистана провели переговоры в узком составе.