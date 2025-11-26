Казахстан поставил в Турцию почти 227 тысяч тонн чечевицы

На полях аграрной конференции AgroFood Summit — 2025 в городе Мерсин (Турция) состоялись переговоры между представителями АО «НК „Продкорпорация“ и Турецкого государственного управления по зерну (ТМО), направленные на укрепление стратегического партнерства в сфере сельского хозяйства.

Турция остается главным покупателем чечевицы. В 2024 году страна импортировала 141 тыс. тонн чечевицы, а за девять месяцев 2025 года объемы поставок достигли 226,8 тыс. тонн.

Участники встречи отметили, что казахстанская продукция пользуется устойчивым спросом благодаря высокому качеству сырья, стабильности поставок и выстроенным логистическим маршрутам.

— Казахстан последовательно реализует политику диверсификации посевных площадей, и результаты уже видны. В 2025 году урожай зернобобовых впервые превысил 1 миллион тонн, из которых 80 процентов приходится на чечевицу. Продкорпорация готова обеспечить поставки широкого ассортимента агропродукции — продовольственной пшеницы, зернобобовых и масличных культур — в соответствии с потребностями Турецкого государственного управления по зерну в рамках долгосрочных контрактов, — отметил первый заместитель председателя правления ПКК Ильдар Исмагулов.

Стороны обменялись опытом в вопросах управления запасами, регулирования рынка, проведения закупочных кампаний и организации экспортных поставок.

Турецкое государственное управление по зерну (ТМО) выполняет функции, аналогичные деятельности Продкорпорации: финансирование производства зерновых, закуп пшеницы в государственный резерв и поддержание стабильных цен на внутреннем рынке.

Ранее сообщалось, что Казахстан и Туркменистан расширяют «зеленый коридор» для овощей и фруктов. Предложено увеличить объемы поставок и расширить линейку агропромышленной продукции.