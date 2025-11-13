Казахстан получил бесплатный доступ к PerplexityPro: что это даст вузам и госуправлению

— Почему Astana IT University решил заключить соглашение с PerplexityAI и подключить к системе казахстанских пользователей, вузы и госорганы?

— Как известно, Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность создания в Казахстане специализированного исследовательского университета в сфере искусственного интеллекта. Учитывая этот стратегический курс и огромный потенциал генеративного ИИ для образования и науки, в Astana IT University мы начали активно искать возможности для международного сотрудничества с ведущими компаниями и экспертами отрасли.

Следом обратили внимание на одну из самых передовых и динамично развивающихся платформ Perplexity, которая демонстрирует не только высокий уровень технологий, но и готовность к открытому научному взаимодействию. Поэтому мы предложили компании формат партнёрства, который выходит за рамки одного университета и может стать основой для более широкой коллаборации с научными и образовательными институтами всей страны.

Наша цель — создать экосистему, где университеты Казахстана смогут не просто использовать готовые решения в сфере ИИ, а активно участвовать в их развитии и адаптации под образовательные задачи. Мы хотим, чтобы студенты, преподаватели и исследователи получили доступ к самым современным инструментам и стали частью глобального научного сообщества, формирующего будущее искусственного интеллекта.

— Почему PerplexityAIна сегодня считается уникальным продуктом на глобальном рынке? В чем конкретно его отличие от других поисковых AI-систем?

Безусловно, у Perplexity есть конкуренты такие как, ChatGPT, Gemini или Copilot, однако принципиальное отличие заключается в самой концепции продукта. Perplexity — это поисковая система нового поколения, которая объединяет функции генеративного искусственного интеллекта, поиска и аналитики данных в одном пространстве.

В отличие от классических поисковиков, которые просто выдают список ссылок, Perplexity сразу формирует развернутый и аналитически обоснованный ответ, опираясь на проверенные источники. При этом каждая информация сопровождается прямыми ссылками на первоисточники, что обеспечивает прозрачность, академическую достоверность и возможность верификации данных. Среди ключевых преимуществ Perplexity можно выделить: прозрачность и верифицируемость информации — пользователи видят, из каких источников собраны данные; актуальность — система использует веб-обновления в реальном времени, что особенно важно для научных и исследовательских проектов; интеграция разных форматов данных — текстов, графиков, публикаций, что делает поиск более глубоким и контекстным; фокус на аналитике, а не на генерации креативного контента, что делает Perplexity особенно ценной для исследовательских и образовательных задач.

Именно поэтому сегодня Perplexity называют AI-powered search engine и рассматривают как интеллектуального исследовательского ассистента, способного стать альтернативой традиционным поисковым системам вроде Google — особенно в академической, научной и образовательной среде, где важны точность, прозрачность и достоверность данных.

— Как технически будет реализован доступ? Казахстанцы смогут просто авторизоваться и сразу получить PerplexityPro?

— Как я уже говорил, наше сотрудничество с Perplexity AI выходит далеко за рамки одного университета и носит фактически национальный характер. После подписания меморандума мы сейчас прорабатываем детали дальнейшей реализации проекта. Так как соглашение заключено при участии нескольких партнеров, техническим предоставлением доступа к платформе, скорее всего, будут заниматься соответствующие государственные органы, что позволит организовать процесс централизованно и удобно для пользователей. В то же время хочу подчеркнуть: каждый, у кого есть доступ к интернету, действительно сможет воспользоваться возможностями Perplexity Pro.

Фото: Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития

— Что именно будет доступно казахстанцам в PerplexityPro? Входит ли туда генерация фото, расширенная работа с источниками, может аналитические функции?

Perplexity Pro — это расширенный пакет возможностей, ориентированный на исследовательские, образовательные и аналитические задачи. Пользователи имеют доступ к ключевым функциям платформы, включая: расширенную работу с источниками и цитированиями; углубленные аналитические режимы, которые помогают формировать сводные обзоры, структурированные выводы и автоматизированные обзоры литературы по заданной теме; поддержку работы с разными форматами контента, включая документы, PDF-файлы, изображения и другие материалы; расширенные лимиты и скорость, генерацию визуального контента.

— Вы говорили, что PerplexityPro будет доступен для всех граждан вне зависимости от возраста и статуса. Кому — с вашей точки зрения — этот инструмент будет наиболее полезен?

— Хотя Perplexity Pro будет доступен всем гражданам, наибольшую пользу он принесет прежде всего студентам, преподавателям и исследователям. Для них платформа станет инструментом для проведения академических исследований, подготовки материалов, анализа литературы и создания проектов с применением искусственного интеллекта. Кроме того, Perplexity Pro может быть полезен предпринимателям, специалистам и всем, кто работает с большими объемами информации, поскольку сочетание генеративного ИИ, аналитики и интеграции источников позволяет ускорять процесс анализа, делать выводы и принимать решения на основе проверенных данных.

В целом, это инструмент, который помогает развивать цифровые компетенции и работать с информацией на новом уровне, независимо от сферы деятельности.

— Расскажите, пожалуйста, подробнее о создаваемом центре R&D (исследований и разработок): какие задачи он будет выполнять и для чего создается?

— Astana IT University и Perplexity AI будут сотрудничать в двух ключевых направлениях. Во-первых, Perplexity рассматривает возможность включения AITU и других университетов Казахстана в свою глобальную программу бета-тестирования, что позволит казахстанским исследователям и студентам первыми получать доступ к новым функциям и инструментам платформы. Кроме того, стороны изучают возможность создания локального исследовательского центра Perplexity R& D на базе AITU, который станет площадкой для совместных научных проектов и технологических разработок в сфере искусственного интеллекта.

Во-вторых, в рамках партнерства университеты Казахстана смогут интегрировать технологии Perplexity в образовательные программы, исследовательские лаборатории и инновационные инициативы. Это позволит использовать передовые решения генеративного ИИ для развития образования, проведения исследований и внедрения цифровых технологий в академическую среду.

Таким образом, сотрудничество направлено на создание экосистемы научного и образовательного взаимодействия между Казахстаном и одним из мировых лидеров в области искусственного интеллекта.

— Верно ли будет сказать, что эта подписка подходит для госорганов и вузов? Это отдельный формат подписки?

— Да, Perplexity Pro полезна и для государственных органов, поскольку они работают с большими объемами данных и принимают решения на основе аналитики. Сегодня мы живем в эпоху цифровизации всех отраслей, включая государственное управление, и такие инструменты помогают эффективно использовать информацию и технологии.

В нашем университете мы тоже развиваем эту направленность: с этого года у нас функционирует Школа цифрового госуправления, где готовятся специалисты нового типа — цифровые управленцы. Поэтому платформа будет особенно полезна для образовательных и профессиональных программ, где готовятся смежные специалисты, не только IT-кадры.

— Какие четкие целевые показатели на период 2025–2027 годы вы ждете от этого соглашения?

— В период 2025–2027 годов мы ожидаем, что сотрудничество с Perplexity AI принесет конкретные результаты в нескольких ключевых направлениях.

Во-первых, создание и запуск локального исследовательского центра Perplexity R& D на базе Astana IT University, который станет площадкой для совместных научных проектов, экспериментов и внедрения инновационных решений в сфере генеративного ИИ и цифровых технологий. Во-вторых, интеграция технологий Perplexity в образовательные программы, лаборатории и исследовательские инициативы университета и других вузов Казахстана. Это позволит студентам, преподавателям и исследователям получить доступ к современным инструментам анализа данных, подготовке академических материалов и исследовательской работе на мировом уровне.

Кроме того, мы рассчитываем на рост числа участников и пользователей платформы среди студентов, научных сотрудников и государственных специалистов, что создаст национальную экосистему компетенций в области искусственного интеллекта и цифровых технологий.

В целом, цель соглашения — не только внедрить технологию, но и создать устойчивую платформу для развития науки, образования и подготовки специалистов нового типа, способных работать с ИИ на уровне глобальных стандартов.

Напомним, 7 ноября Меморандум о взаимопонимании с компанией Perplexity AI, Inc. подписали Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК и АО «Казахтелеком».