Казахстан подтвердил свою приверженность соглашению ОПЕК+

Министерство энергетики сообщило, что Казахстан подтверждает свою приверженность соглашению ОПЕК+ и готово компенсировать перевыполненные объемы нефти, передает агентство Kazinform.

По данным ведомства, после решения 53-го заседания Совместного министерского мониторингового комитета (JMMC), был разработан план компенсации, согласно которому перевыполненные объемы будут компенсированы поэтапно в течение текущего года.

— Казахстан приложит все усилия для соблюдения своих обязательств и компенсации перепроизводства согласно намеченному плану компенсации. Мы понимаем важность соблюдения обязательств каждой страной и поддерживания сотрудничества в целях стабилизации нефтяного рынка, — говорится в заявлении.

Напомним, Казахстан продлил свои текущие добровольные обязательства до конца июня 2024 года.

Также стало известно, что Казахстан превысил свои обязательства по добыче нефти в марте.