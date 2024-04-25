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    18:12, 24 Апрель 2024 | GMT +6

    Казахстан подтвердил свою приверженность соглашению ОПЕК+

    ОПЕК+ келісімі шеңберінде
    Фото: pixabay.com

    Министерство энергетики сообщило, что Казахстан подтверждает свою приверженность соглашению ОПЕК+ и готово компенсировать перевыполненные объемы нефти, передает агентство Kazinform.

    По данным ведомства, после решения 53-го заседания Совместного министерского мониторингового комитета (JMMC), был разработан план компенсации, согласно которому перевыполненные объемы будут компенсированы поэтапно в течение текущего года.

    — Казахстан приложит все усилия для соблюдения своих обязательств и компенсации перепроизводства согласно намеченному плану компенсации. Мы понимаем важность соблюдения обязательств каждой страной и поддерживания сотрудничества в целях стабилизации нефтяного рынка, — говорится в заявлении.

    Напомним, Казахстан продлил свои текущие добровольные обязательства до конца июня 2024 года. 

    Также стало известно, что Казахстан превысил свои обязательства по добыче нефти в марте.

    Теги:
    ОПЕК Казахстан Минэнерго РК Соглашение
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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