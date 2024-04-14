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    17:31, 14 Апрель 2024 | GMT +6

    Казахстан превысил свои обязательства по добыче нефти в марте

    Ангола вышла из ОПЕК
    Фото:Midjourney

    Министерство энергетики РК планирует в рамках соглашения ОПЕК+ компенсировать перепроизводство нефти за март, передает агентство Kazinform.

    — Согласно вторичным источникам, Казахстан в марте превысил свои обязательства на 131 тысячу баррелей в сутки. Это связано с климатическими условиями и продолжительностью отопительного сезона. Однако Казахстан продолжит прилагать все усилия для выполнения своих обязательств и компенсации перепроизводства в 1-м квартале, — говорится в сообщении.

    Также, как сообшило ведомство, в соответствии с решением 53-го заседания Совместного министерского мониторингового комитета Казахстан представит подробный план компенсации в Секретариат ОПЕК к 30 апреля 2024 года.

    Ранее Казахстан продлил свои текущие обязательства до конца июня 2024 года.

    Теги:
    Отопительный сезон ОПЕК Минэнерго РК Нефть
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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