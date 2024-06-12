Казахстан подпишет с вузами Южной Кореи ряд соглашений

Казахстан подпишет с высшими учебными заведениями Южной Кореи ряд соглашений, заявил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Сегодня будет подписано несколько соглашений. Первое — Сеульский национальный университет науки и технологий будет открывать совместную программу и школу искусственного интеллекта в Кызылорде на базе регионального университета имени Қорқыт ата. Будут запущены 3 программы: искусственный интеллект, компьютерный инжиниринг и кибербезопасность. Занятия будут на английском и корейском языках. Лучшие преподаватели приедут преподавать. Для нас это очень важно в свете разработки национальной стратегии по искусственному интеллекту, — сказал министр в Акорде.

Кроме того, он отметил, что отечественным исследователям будет предоставлена возможность обучаться и заниматься исследованиями в лучших университетах и лабораториях Кореи в рамках программы «Болашак» и других программ. Корейские университеты также готовы предоставлять образовательные гранты казахстанской молодежи.

— Университет Woosong в следующем году откроет большой филиал в области компьютерной инженерии, кибербезопасности в городе Туркестан. Почему выбрали Туркестан? Потому что это город с быстро растущим населением, средний возраст — 27 лет. Выпускники Казахстанского филиала данного университета будут иметь возможность работать в Корее. Им будут выдаваться рабочие визы, — добавил Саясат Нурбек.

Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с Президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем в Акорде. В рамках государственного визита президента Республики Кореи в Казахстан лидеры двух стран проведут переговоры и примут участие в казахско-корейском бизнес-форуме. В рамках визита будет подписан ряд двусторонних документов.