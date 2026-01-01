Как отметили в ведомстве, общая смертность снизилась на 2,6%, от онкологических заболеваний — на 6,3%, младенческая смертность достигла исторического минимума — 18,7%. Ожидается рост продолжительности жизни до 75,8 лет в 2026 году.

Казахстан поднялся на семь позиций в Индексе человеческого развития ООН и занял 60-е место среди 193 стран.

В 2025 году принят закон по совершенствованию ОСМС — с нового года около миллиона человек дополнительно получат доступ к медицинской помощи.

Онкоскрининги переведены в гарантированный пакет, что расширило охват для незастрахованных граждан.

Усилена правовая защита медиков — за насилие при исполнении предусмотрена уголовная ответственность. Также усилили первичную помощь, охрану здоровья матери и ребенка, модернизировали онкологическую службу, открыли первый в Центральной Азии Центр протонной терапии, развивается сельское здравоохранение и активно внедряется цифровые решения и искусственный интеллект.

Ранее сообщалось о том, что в Казахстане завершено строительство запланированных 655 объектов первичной медико-санитарной помощи в рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения.