    23:22, 31 Декабрь 2025 | GMT +5

    Казахстан поднялся на семь позиций в Индексе человеческого развития ООН

    В уходящем году в рамках исполнения поручений Президента Казахстана в сфере здравоохранения проведена масштабная работа — от усиления защиты медработников до модернизации инфраструктуры и повышения качества медицинской помощи, передает Kazinform со ссылкой на Минздрав.

    Медициналық скрининг
    Фото: Kazinform

    Как отметили в ведомстве, общая смертность снизилась на 2,6%, от онкологических заболеваний — на 6,3%, младенческая смертность достигла исторического минимума — 18,7%. Ожидается рост продолжительности жизни до 75,8 лет в 2026 году.

    Казахстан поднялся на семь позиций в Индексе человеческого развития ООН и занял 60-е место среди 193 стран.

    В 2025 году принят закон по совершенствованию ОСМС — с нового года около миллиона человек дополнительно получат доступ к медицинской помощи.

    Онкоскрининги переведены в гарантированный пакет, что расширило охват для незастрахованных граждан.

    Усилена правовая защита медиков — за насилие при исполнении предусмотрена уголовная ответственность. Также усилили первичную помощь, охрану здоровья матери и ребенка, модернизировали онкологическую службу, открыли первый в Центральной Азии Центр протонной терапии, развивается сельское здравоохранение и активно внедряется цифровые решения и искусственный интеллект. 

    Ранее сообщалось о том, что в Казахстане завершено строительство запланированных 655 объектов первичной медико-санитарной помощи в рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения. 

    Здравоохранение ООН Медицина Онкология Женщины и дети Минздрав РК
