Инициативу создания Конвенции о сохранении наследия тюркской цивилизации поддержал Казахстан
Выступая на неформальном саммите Организации тюркских государств в Туркестане, Президент Касым-Жомарт Токаев выступил за сохранение и изучение исторической памяти тюркских народов, передает корреспондент агентства Kazinform.
По его словам, история тюркской цивилизации — важный фактор, отражающий уникальную идентичность, единство и солидарность народов.
— В этой связи призываю поддержать предложение о проработке проекта Конвенции о сохранении наследия тюркской цивилизации. Данный документ станет правовой основой для защиты и популяризации историко-культурного наследия тюркских народов, а также будет способствовать расширению сферы деятельности ЮНЕСКО в этой области, — отметил Глава государства в своем выступлении.
