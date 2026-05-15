    Инициативу создания Конвенции о сохранении наследия тюркской цивилизации поддержал Казахстан

    Выступая на неформальном саммите Организации тюркских государств в Туркестане, Президент Касым-Жомарт Токаев выступил за сохранение и изучение исторической памяти тюркских народов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Казахстан поддержал создание Конвенции о сохранении наследия тюркской цивилизации
    По его словам, история тюркской цивилизации — важный фактор, отражающий уникальную идентичность, единство и солидарность народов.


    — В этой связи призываю поддержать предложение о проработке проекта Конвенции о сохранении наследия тюркской цивилизации. Данный документ станет правовой основой для защиты и популяризации историко-культурного наследия тюркских народов, а также будет способствовать расширению сферы деятельности ЮНЕСКО в этой области, — отметил Глава государства в своем выступлении.

    Ранее Касым-Жомарт Токаев призвал тюрские государства укреплять сотрудничество в сферах экономики и инвестиций.

    Адия Абубакир
    Автор