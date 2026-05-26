Казахстан планирует ужесточить правила выдачи кредитов с 2027 года

В Казахстане планируют ужесточить порядок выдачи кредитов, чтобы снизить чрезмерную закредитованность населения и укрепить финансовую систему. С 1 января 2027 года предполагается ввести новый предельный уровень общей задолженности граждан, передает корреспондент агентства Kazinform.

В программе «Бүгін.LIVE» телеканала Jibek Joly эксперты обсудили, как новые правила повлияют на культуру заимствований среди населения, кредитную политику банков и бизнес.

Этот шаг Национального банка связан с необходимостью более безопасного развития кредитного рынка страны и стимулирования банков к более взвешенной выдаче займов. Новый коэффициент долговой нагрузки по отношению к доходу будет определять, насколько существующие долги и новый кредит гражданина соответствуют его годовому доходу.

Суть нововведения объяснил руководитель пресс-службы Национального банка РК Асан Ахметжан.

— Если этот показатель слишком высокий, значит человеку будет тяжело выплачивать кредит дальше и возрастает риск остаться без средств. Такие меры помогут укрепить финансовую систему страны и упорядочить сферу кредитования, — отметил он.

По данным Национального банка, мониторинг показателей по автокредитам, ипотеке и беззалоговым потребительским займам продолжится. Однако для них не будут вводиться отдельные предельные значения. При этом действующие требования по коэффициенту долговой нагрузки останутся без изменений.

В то же время в стране растет число людей, которые берут кредиты как на необходимые, так и на необязательные покупки — вплоть до смартфонов и свадеб, а затем обращаются к процедуре банкротства. В связи с этим экономист Ляззат Жанмолдаева считает, что данные ограничения принесут экономике значительную пользу в долгосрочной перспективе.

— С одной стороны, это повысит финансовую грамотность: люди будут понимать, что кредит могут не одобрить, перестанут закрывать один долг другим, совершать эмоциональные покупки и набирать займы с мыслью: «Подам на банкротство». С другой стороны, это поможет освободиться от долгового бремени и сдерживать инфляцию, — считает эксперт.

По словам экономиста, ранее банки получали сверхприбыль за счет краткосрочного кредитования населения. Например, в 2025 году рост прибыли банков составил 6,2%, тогда как в предыдущие годы этот показатель достигал 17%. Теперь новые пруденциальные нормативы и требования по резервам снизят доходность банков и заставят их активнее кредитовать реальный сектор экономики — производство и бизнес, вместо выдачи краткосрочных займов населению.

Однако у ограничения кредитования есть и обратная сторона. Финансовый аналитик Меруерт Куанышбеккызы предупреждает, что хотя эта мера может улучшить финансовую дисциплину граждан, она станет серьезным ударом для малого и среднего бизнеса.

— Сейчас многие предприниматели уже испытывают трудности. Особенно тяжело придется малому и среднему бизнесу, потому что их товары больше не смогут так активно продаваться в рассрочку. В результате замедлится общий товарооборот. Кредитование — это ведь «драйвер» экономики, — отметила эксперт.

По ее словам, сокращение объемов торговли и оборота товаров может затормозить дальнейшее развитие субъектов МСБ и привести к снижению налоговых поступлений, а долгосрочные последствия пока сложно прогнозировать.

Для смягчения таких рисков экономист Ляззат Жанмолдаева считает необходимым запуск альтернативных механизмов поддержки предпринимателей со стороны государства. В частности, расширение льготного кредитования под 5% через фонд «Даму», аграрные и кластерные проекты для производителей мяса, молочной продукции и других товаров повседневного спроса поможет стабилизировать ситуацию на рынке.

