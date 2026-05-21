Что мешает фермерам Шымкента получить льготные госкредиты по программам «Береке» и «Игілік»

В Министерстве сельского хозяйства РК разъяснили правила предоставления государственной поддержки для аграриев, работающих в черте крупных городов. В ведомстве подчеркнули, что требования к земельным ресурсам для получателей льготных займов «Береке» и «Игілік» пересматривать не планируют, передает корреспондент агентства Kazinform.

Условия государственных программ льготного фермерского кредитования необходимо адаптировать под особенности сельхозпроизводителей из городов республиканского значения. С таким предложением к Правительству обратился депутат Сената Парламента РК Алишер Сатвалдиев. В своем депутатском запросе он указал, что требования к площади земель создают системные барьеры для развития агропромышленного потенциала крупных мегаполисов, в частности Шымкента. Алишер Сатвалдиев подчеркнул, что условия программ «Игілік» и «Береке», предусматривающие обязательное наличие не менее 1 га пашни или 3 га пастбищ на одно поголовье скота, не учитывают специфику городских хозяйств.

В черте мегаполисов такие земельные участки юридически недоступны. Согласно действующему законодательству земли сельскохозяйственного назначения на территории городов республиканского значения не рассматриваются как отдельная категория, что, по словам сенатора, ограничивает доступ местных фермеров к мерам господдержки.

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан в официальном ответе на запрос агентства Kazinform раскрыло текущую структуру агропромышленного комплекса Шымкента, подтвердив его высокую активность.

— Согласно данным акимата города Шымкента, по состоянию на 1 января 2026 года в мегаполисе официально зарегистрировано 5 539 крестьянских и фермерских хозяйств. При этом фактически функционируют 5 107 хозяйств, что составляет 92,2% от общего числа зарегистрированных субъектов. Деятельность сельхозтоваропроизводителей города в основном сосредоточена в сфере животноводства и растениеводства, включая сопутствующие услуги. Учитывая специфику города республиканского значения, основное развитие получает животноводство, в том числе молочное направление и птицеводство, а также переработка сельскохозяйственной продукции, — сообщили в Министерстве.

Несмотря на предложения депутатского корпуса, в МСХ РК подчеркнули, что смягчать требования к земельным ресурсам для участников льготных программ не намерены.

— Внесение изменений в требования по наличию и минимальной площади земельных участков в рамках кредитных программ «Береке» и «Игілік» не планируется. Действующие параметры указанных программ сформированы исходя из ключевых отраслевых принципов устойчивого развития животноводства. Требования к земельным ресурсам направлены на обеспечение достаточной и стабильной кормовой базы для приобретаемого поголовья, предотвращение перегрузки пастбищ и их деградации, а также на рациональное использование сельскохозяйственных угодий. В этой связи наличие земельных участков в установленном объеме остается одним из базовых критериев при рассмотрении заявок на финансирование, — пояснил вице-министр сельского хозяйства РК Ермек Кенжеханулы.

В профильном ведомстве также исключили возможность использования временных соглашений или сторонних контрактов для обхода действующих финансовых критериев.

— Возможность признания долгосрочных договоров аренды земельных участков или альтернативных механизмов, таких как договоры на поставку кормов, в качестве замены права собственности условиями программ не предусмотрена, — добавили в Министерстве.

Главной причиной ограничений в МСХ РК называют действующее законодательство. В 2026 году снимать ограничения, по которым земли городов республиканского значения не рассматриваются как полноценные угодья сельхозназначения, не планируется.

— Правовой режим земель в Республике Казахстан определяется исходя из их принадлежности к той или иной категории. Ключевым признаком отнесения земель к категории населенных пунктов является их нахождение в пределах установленной черты. При этом основное целевое назначение таких земель — обеспечение и обслуживание комплексных нужд населенного пункта (жилищных, общественно-деловых, инженерных, транспортных и иных). В соответствии со статьей 109 Земельного кодекса РК, они используются строго по утвержденной градостроительной документации. Это означает, что режим их использования определяется не только фактическим видом использования, но и планировочными решениями (генеральный план, проекты детальной планировки и др.), — подчеркнул Ермек Кенжеханулы.

В Министерстве сельского хозяйства добавили, что согласно статье 54 Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности», участки в черте города могут временно использоваться для ведения сельского хозяйства. Однако это не меняет их юридического статуса.

— Следует учитывать положения статьи 107 Земельного кодекса, согласно которой территория населенного пункта делится на функциональные зоны. В иную зону входят также земли сельскохозяйственного использования, однако это не изменяет категорию земель — они остаются землями населенных пунктов и подчиняются их общему правовому режиму. Таким образом, даже при наличии сельскохозяйственного использования в пределах населенного пункта, такие земли не приобретают статус полноценных земель сельскохозяйственного назначения. Их правовой режим остается производным от категории земель населенных пунктов и определяется градостроительной документацией, — резюмировал вице-министр.

Вместо пересмотра требований, министерство предлагает аграриям использовать новые финансовые инструменты поддержки. Ведомство напомнило, что согласно Комплексному плану развития животноводства на 2026–2030 годы в марте текущего года во всех регионах, включая Шымкент, были запущены новые кредитные продукты «Игілік» и «Береке» с фиксированной ставкой не более 6% годовых на приобретение племенного поголовья.

— Кредитный продукт «Игілік» предусматривает финансирование приобретения от 100 до 500 голов племенного крупного рогатого скота (КРС) и от 500 до 1000 голов мелкого рогатого скота (МРС). Программа «Береке» ориентирована на более крупные хозяйства и рассчитана на закуп от 500 голов КРС и от 1000 голов МРС. Запуск программ кредитования по остальным видам сельскохозяйственных животных планируется в ближайшее время, — уточнили в Министерстве сельского хозяйства.

Также анонсирован запуск единого кредитного продукта «Жайлау», предназначенного на рациональное освоение пастбищ и развитие отгонного животноводства. Средства по нему можно будет направить на строительство производственной и жилой инфраструктуры, обводнение пастбищ, покупку мобильных вагончиков и другие сопутствующие расходы.

Для уже функционирующих хозяйств ведомство предлагает использовать программы поддержки оборотного капитала. По данным Министерства, продолжится работа запущенной программы льготного кредитования на пополнение оборотных средств откормочных площадок по ставке 5% годовых. В 2026 году она будет расширена. В нее включат финансирование птицефабрик и хозяйств, занимающихся выращиванием КРС, МРС, лошадей, верблюдов и других сельскохозяйственных животных.