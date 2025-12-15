Казахстан планирует увеличить транзит газа через Узбекистан до 8,4 млрд кубометров в год

Накануне QazaqGaz и «Узтрансгаз» заключили контракт на транспортировку газа через Узбекистан.

Министр энергетики Ерлан Аккенженов уточнил, что речь идет о транзите российского газа.

– Это транзит российского газа. В целом мы рассматриваем увеличение транзита до 8,4 млрд кубометров в год, – сообщил глава ведомства на встрече с журналистами.

Напомним, в 2024 году «QazaqGaz» и «Газпром» заключили договоры о транспортировке российского природного газа в Узбекистан и Кыргызстан через территорию Казахстана до конца 2040 года.