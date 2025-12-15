14:00, 15 Декабрь 2025 | GMT +5
Казахстан планирует увеличить транзит газа через Узбекистан до 8,4 млрд кубометров в год
В Министерстве энергетики Казахстана сообщили о планах нарастить объемы транзита газа через территорию Узбекистана, передает корреспондент агентства Kazinform.
Накануне QazaqGaz и «Узтрансгаз» заключили контракт на транспортировку газа через Узбекистан.
Министр энергетики Ерлан Аккенженов уточнил, что речь идет о транзите российского газа.
– Это транзит российского газа. В целом мы рассматриваем увеличение транзита до 8,4 млрд кубометров в год, – сообщил глава ведомства на встрече с журналистами.
Напомним, в 2024 году «QazaqGaz» и «Газпром» заключили договоры о транспортировке российского природного газа в Узбекистан и Кыргызстан через территорию Казахстана до конца 2040 года.