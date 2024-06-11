«QazaqGaz» и «Газпром» заключили договоры на транзит природного газа через территорию Казахстана

Договоры об организации транспортировки российского природного газа в Узбекистан и Кыргызстан через территорию Казахстана до конца 2040 года подписали председатель правления АО «НК «QazaqGaz» Санжар Жаркешов и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительство РК.

Документы подписаны в рамках Петербургского международного экономического форума в присутствии Первого заместителя Премьер-Министра РК Романа Скляра.

Кроме того, Роман Скляр и Алексей Миллер подписали План мероприятий по подготовке магистрального газопровода «Средняя Азия – Центр IV» к увеличению транспортировки российского газа в Узбекистан.

Данные проекты позволят расширить транзитный потенциал газотранспортной системы Казахстана и увеличить экономическую выгоду для газовой отрасли республики. Они также внесут существенный вклад в укрепление региональной энергетической безопасности.