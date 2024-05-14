Казахстан планирует увеличить товарооборот со странами ЦА вдвое
Товарооборот Казахстана со странами Центральной Азии в прошлом году составил 7,7 млрд долларов, передает корреспондент агентства Kazinform.
- В прошлом году у нас товарооборот со странами Центральной Азии составил 7,7 млрд долларов. К сожалению, это с небольшим падением в 3,8%. Но в целом задел у нас достаточно большой. Мы уже сейчас со странами ЦА планируем удвоить эту сумму в ближайшее время, - сказал вице-министр торговли и интеграции РК Кайрат Торебаев в ходе Центрально-Азиатского форума в Алматы.
Так, Минторговли ставит задачу в ближайшее 5-10 лет увеличить товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном до 10 млрд долларов, с Кыргызстаном – до 2 млрд долларов, с Таджикистаном – до 2 млрд долларов.
- Задача перед нами ставится большая, этим параметрам уделяется большое внимание всеми странами и главами государств, - отметил он.
По словам вице-министра, страны Центральной Азии не имеют выхода к морю, поэтому внутрирегиональная торговля играет большую роль. Он также отметил, что страны ЦА должны уделять большое внимание развитию твердой и мягкой инфраструктуры.
- Если говорить по твердой инфраструктуре, то мы сейчас развиваем хабы. Такие хабы у нас будут строиться с Узбекистаном и Кыргызстаном. В ближайшее время эти соглашения пройдут ратификацию в Парламенте Казахстана. И эти хабы будут создавать точку роста. Мы видим, что торговля с Узбекистаном идет семимильными шагами, но дальнейшее развитие упирается в инфраструктурные ограничения. В частности, наши пункты пропуска сейчас работают практически на максимуме. Мы проводим ремонт этих пунктов пропуска, строим новые железные дороги, но вместе с тем мы хотим не только возить товары между Казахстаном и Узбекистаном, мы хотим создавать товары на границе Узбекистана и Казахстана, используя все экономические преимущества обеих стран. То есть будет создан международный центр торгово-экономического сотрудничества между нами с Узбекистаном и Кыргызстаном, - сказал Кайрат Торебаев.