Казахстан планирует увеличить товарооборот со странами ЦА вдвое

Товарооборот Казахстана со странами Центральной Азии в прошлом году составил 7,7 млрд долларов, передает корреспондент агентства Kazinform.

- В прошлом году у нас товарооборот со странами Центральной Азии составил 7,7 млрд долларов. К сожалению, это с небольшим падением в 3,8%. Но в целом задел у нас достаточно большой. Мы уже сейчас со странами ЦА планируем удвоить эту сумму в ближайшее время, - сказал вице-министр торговли и интеграции РК Кайрат Торебаев в ходе Центрально-Азиатского форума в Алматы.

Так, Минторговли ставит задачу в ближайшее 5-10 лет увеличить товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном до 10 млрд долларов, с Кыргызстаном – до 2 млрд долларов, с Таджикистаном – до 2 млрд долларов.

- Задача перед нами ставится большая, этим параметрам уделяется большое внимание всеми странами и главами государств, - отметил он.

По словам вице-министра, страны Центральной Азии не имеют выхода к морю, поэтому внутрирегиональная торговля играет большую роль. Он также отметил, что страны ЦА должны уделять большое внимание развитию твердой и мягкой инфраструктуры.