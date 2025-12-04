РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    13:15, 04 Декабрь 2025 | GMT +5

    Казахстан планирует увеличить долю «Казатомпрома» в новых урановых проектах

    Правительство РК планирует увеличить обязательную долю участия «Казатомпрома» в новых предприятиях по добыче урана с 50% до 75%. Об этом сообщил заместитель председателя Агентства РК по атомной энергии Асет Махамбетов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Pexels

    «В действующей редакции закона о недрах и недропользовании предусмотрено, что национальной компании в области урана должно принадлежать более 50% в совместных предприятиях по добыче урана. В данном законопроекте предлагается увеличить долю с 50 до 75%», — сказал Асет Махамбетов на брифинге в Сенате.

    Новые поправки не будет предусматривать пересмотр долей участия в действующих предприятиях.

    Вместе с тем, он сообщил, что по итогам 2024 года в Казахстане было добыто более 23 тыс тонн урана, из которых свыше 55% пришлось на «Казатомпром».

    Всего в настоящее время в отрасли работают 14 добычных предприятий, из них два — со 100% участием «Казатомпрома», 12 — совместные предприятия с зарубежными участниками, компаниями из Японии, Китая, Франции и России.

    Ранее депутаты Сената, рассмотрев в двух чтениях, одобрили поправки в Кодекс РК «О недрах и недропользовании» по вопросам совершенствования недропользования в сфере углеводородов и урана.

    Теги:
    Сенат Уран Полезные ископаемые
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
