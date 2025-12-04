Казахстан планирует увеличить долю «Казатомпрома» в новых урановых проектах

«В действующей редакции закона о недрах и недропользовании предусмотрено, что национальной компании в области урана должно принадлежать более 50% в совместных предприятиях по добыче урана. В данном законопроекте предлагается увеличить долю с 50 до 75%», — сказал Асет Махамбетов на брифинге в Сенате.

Новые поправки не будет предусматривать пересмотр долей участия в действующих предприятиях.

Вместе с тем, он сообщил, что по итогам 2024 года в Казахстане было добыто более 23 тыс тонн урана, из которых свыше 55% пришлось на «Казатомпром».

Всего в настоящее время в отрасли работают 14 добычных предприятий, из них два — со 100% участием «Казатомпрома», 12 — совместные предприятия с зарубежными участниками, компаниями из Японии, Китая, Франции и России.

Ранее депутаты Сената, рассмотрев в двух чтениях, одобрили поправки в Кодекс РК «О недрах и недропользовании» по вопросам совершенствования недропользования в сфере углеводородов и урана.