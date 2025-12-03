Казахстан перейдет к единой страховой модели с 2027 года

По его словам, они направлены на повышение доступности и качества медицинской помощи. Он отметил, что с момента внедрения системы обязательного медицинского страхования объем финансирования отрасли увеличился в три раза.

— Принят в этом году Закон «Об едином пакете медицинской помощи», который предусматривает поэтапный переход к единой страховой модели с 2027 года, где 35 процентов обязательств будут финансироваться за счет ГОБМП, а 65 процентов — за счет ОСМС. В рамках цифровизации отрасли формируется экосистема E-Densaulyq, которая оптимизирует 17 информсистем. Результатом проведенной оцифровки, к примеру, стали проекты «Маркировка лекарственных средств» и «Социальный кошелек», которые исключают необходимость бумажных рецептов, — озвучил вице-премьер.

Он также отметил, что инфраструктурное развитие здравоохранения ведется по всей стране.

— За три года были построены Национальный онкологический центр, Центры экстренной медицины и инфекционных болезней и другие. Завершается строительство многопрофильных больниц в Кызылорде, Риддере и Центра гематологии в Усть-Каменогорске. В рамках нацпроекта «Модернизация сельского здравоохранения» до конца текущего года планируется завершить строительство 655 объектов первичной медико-санитарной помощи, из которых на сегодня построено 637 объектов, — добавил Канат Бозумбаев.

Также, по его словам, в следующем году будет продолжена модернизация многопрофильных районных больниц. Это позволит охватить порядка четырех миллионов сельчан качественными медицинскими услугами.

