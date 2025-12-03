РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    11:48, 03 Декабрь 2025 | GMT +5

    Казахстан перейдет к единой страховой модели с 2027 года

    Заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев на пленарном заседании Мажилиса представил информацию о текущих преобразованиях в сфере здравоохранения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Здравоохранение, здоровье, больница, болезнь, пневмония, рентген, врачи
    Фото: freepik.com

    По его словам, они направлены на повышение доступности и качества медицинской помощи. Он отметил, что с момента внедрения системы обязательного медицинского страхования объем финансирования отрасли увеличился в три раза.

    — Принят в этом году Закон «Об едином пакете медицинской помощи», который предусматривает поэтапный переход к единой страховой модели с 2027 года, где 35 процентов обязательств будут финансироваться за счет ГОБМП, а 65 процентов — за счет ОСМС. В рамках цифровизации отрасли формируется экосистема E-Densaulyq, которая оптимизирует 17 информсистем. Результатом проведенной оцифровки, к примеру, стали проекты «Маркировка лекарственных средств» и «Социальный кошелек», которые исключают необходимость бумажных рецептов, — озвучил вице-премьер. 

    Он также отметил, что инфраструктурное развитие здравоохранения ведется по всей стране. 

    — За три года были построены Национальный онкологический центр, Центры экстренной медицины и инфекционных болезней и другие. Завершается строительство многопрофильных больниц в Кызылорде, Риддере и Центра гематологии в Усть-Каменогорске.  В рамках нацпроекта «Модернизация сельского здравоохранения» до конца текущего года планируется завершить строительство 655 объектов первичной медико-санитарной помощи, из которых на сегодня построено 637 объектов, — добавил Канат Бозумбаев.

    Также, по его словам, в следующем году будет продолжена модернизация многопрофильных районных больниц. Это позволит охватить порядка четырех миллионов сельчан качественными медицинскими услугами.

    Ранее заместитель Премьер-министра рассказал о мерах по обеспечению граждан жильем. 

    Теги:
    Здравоохранение Канат Бозумбаев Мажилис Минздрав РК
    Карина Кущанова
    Автор
