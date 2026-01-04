РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:06, 03 Январь 2026 | GMT +5

    Казахстан переходит на платформенную модель цифровизации на базе QazTech

    В рамках реализации Указа Главы государства по переходу к платформенной модели цифровизации в Правительстве состоялось совещание под председательством заместителя Премьер-министра — министра искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслана Мадиева, передает Kazinform со ссылкой на primeminister.kz.

    Казахстан переходит на платформенную модель цифровизации на базе QazTech
    Фото: primeminister.kz

    В совещании приняли участие представители центральных государственных органов, акиматов, а также национальных холдингов и компаний. Основной фокус был направлен на обязательный переход государственных органов и организаций квазигосударственного сектора на национальную информационно-коммуникационную платформу электронного правительства QazTech.

    В ходе совещания отмечено, с начала 2026 года вводится мораторий на создание новых информационных систем вне платформы QazTech. Развитие цифровизации будет осуществляться в рамках единой архитектуры без дублирования функций и неэффективных бюджетных расходов.

    Переход на платформенную модель позволит консолидировать государственные цифровые сервисы и данные, сократить количество избыточных информационных систем, а также обеспечить масштабируемость, безопасность и технологическую совместимость цифровых решений. По итогам совещания определены сроки миграции всех ведомственных информационных систем на платформу QazTech: завершение процесса запланировано до 30 сентября.

    — Наша задача — выстроить устойчивую, единую и эффективную цифровую платформу государства, где цифровые решения работают как система, а не как разрозненные проекты, — подчеркнул Жаслан Мадиев. 

    Напомним, 2026 год в Казахстане объявлен Годом цифровизации и искусственного интеллекта.

    Теги:
    Правительство Министерство по искусственному интеллекту Местные органы власти Цифровизация
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
    Сейчас читают