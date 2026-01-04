Казахстан переходит на платформенную модель цифровизации на базе QazTech

В совещании приняли участие представители центральных государственных органов, акиматов, а также национальных холдингов и компаний. Основной фокус был направлен на обязательный переход государственных органов и организаций квазигосударственного сектора на национальную информационно-коммуникационную платформу электронного правительства QazTech.

В ходе совещания отмечено, с начала 2026 года вводится мораторий на создание новых информационных систем вне платформы QazTech. Развитие цифровизации будет осуществляться в рамках единой архитектуры без дублирования функций и неэффективных бюджетных расходов.

Переход на платформенную модель позволит консолидировать государственные цифровые сервисы и данные, сократить количество избыточных информационных систем, а также обеспечить масштабируемость, безопасность и технологическую совместимость цифровых решений. По итогам совещания определены сроки миграции всех ведомственных информационных систем на платформу QazTech: завершение процесса запланировано до 30 сентября.

— Наша задача — выстроить устойчивую, единую и эффективную цифровую платформу государства, где цифровые решения работают как система, а не как разрозненные проекты, — подчеркнул Жаслан Мадиев.

Напомним, 2026 год в Казахстане объявлен Годом цифровизации и искусственного интеллекта.