Казахстан передал домбру и сазсырнай Музею музыкальных инструментов Бельгии

Инструменты были переданы Посольством РК совместно с концертной организацией «Алатау Әуендері», что стало важным шагом в укреплении культурного диалога между Казахстаном и Бельгией.

Во время церемонии музыканты ансамбля Qulansaz из Алматинской области исполнили казахские кюи и мелодии, представив посетителям музея живое звучание инструментов до их размещения в экспозиции.

Домбыра и сазсырнай станут частью постоянной коллекции музея и будут доступны также в цифровом формате — в онлайн-каталоге и аудиогиде, где посетители смогут услышать игру на каждом инструменте и узнать об их происхождении и культурном значении.

Саскиа Виллаерт, представитель Музея музыкальных инструментов Бельгии, подчеркнула важность передачи экспонатов.

— Эти инструменты обогатят наш музей и позволят посетителям открыть для себя еще одну яркую музыкальную традицию мира. Мы благодарим Казахстан за этот вклад и рады представить домбру и сазсырнай широкой публике, — сказала она.

Музей музыкальных инструментов Бельгии (MIM) является частью Королевских музеев искусства и истории, основанных в 1877 году, и сегодня считается одним из ведущих музыкальных музеев мира благодаря своей обширной коллекции, насчитывающей около 8 000 инструментов, а также своему историческому зданию в стиле ар-нуво, которое является одной из архитектурных достопримечательностей Брюсселя.

Напомним, что в европейской столице по инициативе Посольства Казахстана в Бельгии и при поддержке акимата Алматинской области состоялся концерт «Алатау Әуендері».