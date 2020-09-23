Казахстан ожидает, что все государства-члены ООН поддержат призыв о ядерном разоружении – Президент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев призвал все страны «ядерной пятерки» ратифицировать соответствующие Протоколы к Договорам о зонах, свободных от ядерного оружия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В тени пандемии на нас надвигаются еще два суровых вызова. Один из них – кризис ядерного нераспространения и разоружения. Сегодня Казахстан является для всего мира примером и образцом для подражания как ответственное государство, добровольно отказавшееся от своего ракетно-ядерного арсенала и закрывшее крупнейший в мире атомный испытательный полигон», - сказал Касым-Жомарт Токаев на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Однако, по словам Президента, продолжающаяся эрозия режима нераспространения ставит нас в крайне уязвимое и опасное положение.

«В этой связи Казахстан ожидает, что все государства-члены поддержат его призыв к ядерным державам принять все необходимые и неотложные меры для спасения человечества от ядерной катастрофы. В этом отношении мы высоко ценим активную роль соответствующих учреждений ООН, включая Организацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний», - отметил Глава государства.

«Считаем, что юридически обязательные негативные гарантии безопасности должны быть предоставлены каждому государству, не обладающему ядерным оружием. Мы призываем все страны «ядерной пятерки» ратифицировать соответствующие Протоколы к Договорам о зонах, свободных от ядерного оружия, включая Семипалатинский договор», - заключил Президент Казахстана.