Казахстан открывает новые горизонты дипломатии

— В истории каждый человек играет определенную роль. В данном случае, если наш Президент прибывает в Китай, он разговаривает с председателем КНР на китайском языке; посетив Россию, общается на русском; а во время визита в Соединенные Штаты выступал на английском языке. Он — дипломат мирового уровня, занимавший должность заместителя Генерального секретаря ООН, и, по всей видимости, именно этот фактор имеет решающее значение. Мы видим по материалам средств массовой информации, как он может вести прямой диалог со своим собеседником без участия переводчика. Дональд Трамп лично провел для него экскурсию по Белому дому, состоялся неформальный обмен мнениями, — сказала Айнур Тукумова в подкасте «Bizdin orta» на YouTube-канале агентства Kazinform.

По словам эксперта, сила позиции Казахстана заключается в способности страны вести прямые и равноправные переговоры с лидерами государств — мировых центров силы.

— Одним из ключевых достижений казахстанской дипломатии является огромная работа, проделанная Министерством иностранных дел. Сделано колоссально много, хотя это не всегда заметно. Поэтому сегодня можно уверенно сказать, что казахстанская дипломатия находится на своем высшем подъеме. У нас нет проблем ни с одной из сторон, напротив — мы предлагаем им собственную площадку. Мы заявили о присоединении к Авраамским соглашениям, и это также можно считать победой дипломатии Казахстана. Ведь мы внесли значительный вклад в урегулирование ситуации на Ближнем Востоке и в сирийский процесс. Это свидетельствует о высоком уровне доверия к Казахстану. По мнению экспертов, у данного формата большое будущее, поскольку к нему могут присоединиться страны Южного Кавказа, включая Азербайджан, — отметила политический эксперт.

Также Айнур Тукумова рассказала о ключевых причинах роста внимания Соединенных Штатов к странам Центральной Азии.