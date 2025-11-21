Почему Вашингтон усиливает позиции в Центральной Азии — эксперт
В подкасте BIZDIÑ ORTA на YouTube-канале агентства Kazinform эксперт Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК, кандидат политических наук Айнур Тукумова рассказала о ключевых причинах роста внимания Соединенных Штатов к странам Центральной Азии.
По ее словам, это внимание не возникло неожиданно — за ним стоят четкие стратегические расчеты.
— Трамп сам говорил, что правительство США необоснованно мало уделяло внимания Центральной Азии и что недостаток внимания к этому региону стал большой ошибкой для Америки. Недавно он высказался о необходимости вернуть авиабазу Баграм в Афганистане. Все это показывает, что интерес США к этому региону заметно усилился, — отметила Айнур Тукумова в ходе подкаста.
Эксперт подчеркнула, что речь идет не о краткосрочной, а о долгосрочной стратегии.
— Назначен специальный представитель по Центральной Азии, мы видим, что участились визиты делегаций, в том числе инвестиционных. Это — сигнал: интерес США к региону растет, и они намерены активнее участвовать в формировании региональной политики. Регион важен и с точки зрения Ирана — это ключевое направление. Поэтому как ни взгляни, максимальное вовлечение США в сотрудничество с Центральной Азией и участие в региональных процессах полностью соответствуют их национальным интересам. Для нас в будущем также важно снижать риски: нельзя полагаться на одного партнера, необходимо диверсифицировать сотрудничество и продвигать новые партнерства, — подчеркнула она.
Спикер также напомнила, что Казахстан стал первой страной в Центральной Азии, подписавшей документ о стратегическом партнерстве с США — это произошло в 2018 году.
— Другой важный вопрос — в какую страну Центральной Азии президент США приедет первым. Это тоже активно обсуждается. Посмотрим. Но суть не столько в том, какую именно страну он выберет для первого визита, сколько в том, каких конкретных договоренностей удастся достичь в ходе визита в регион, — добавила кандидат политических наук.