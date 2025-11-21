Почему Вашингтон усиливает позиции в Центральной Азии — эксперт

По ее словам, это внимание не возникло неожиданно — за ним стоят четкие стратегические расчеты.

— Трамп сам говорил, что правительство США необоснованно мало уделяло внимания Центральной Азии и что недостаток внимания к этому региону стал большой ошибкой для Америки. Недавно он высказался о необходимости вернуть авиабазу Баграм в Афганистане. Все это показывает, что интерес США к этому региону заметно усилился, — отметила Айнур Тукумова в ходе подкаста.

Эксперт подчеркнула, что речь идет не о краткосрочной, а о долгосрочной стратегии.

— Назначен специальный представитель по Центральной Азии, мы видим, что участились визиты делегаций, в том числе инвестиционных. Это — сигнал: интерес США к региону растет, и они намерены активнее участвовать в формировании региональной политики. Регион важен и с точки зрения Ирана — это ключевое направление. Поэтому как ни взгляни, максимальное вовлечение США в сотрудничество с Центральной Азией и участие в региональных процессах полностью соответствуют их национальным интересам. Для нас в будущем также важно снижать риски: нельзя полагаться на одного партнера, необходимо диверсифицировать сотрудничество и продвигать новые партнерства, — подчеркнула она.

Спикер также напомнила, что Казахстан стал первой страной в Центральной Азии, подписавшей документ о стратегическом партнерстве с США — это произошло в 2018 году.