Казахстан оставил 20% экспортную пошлину на семена подсолнечника

Вопрос действия экспортной пошлины на семена подсолнечника вызвал бурные обсуждения на заседании Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях под председательством вице-премьера Серика Жумангарина, передает со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК МИА «Казинформ».

На предыдущих двух заседаниях МВК, его уже поднимали среди заинтересованных лиц: от производителей и переработчиков до госорганов и НПП «Атамекен».

Еще раз взвесив все результаты действия экспортной пошлины на заседании МВК принято решение оставить действующую экспортную пошлину на семена подсолнечника в размере 20%, но не менее 100 евро за тонну, без изменений.

Национальной ассоциации переработчиков масличных культур предложено прийти к консенсусу с производителями семян подсолнуха по закупочным ценам, о чем Ассоциация обязалась публично объявить в ближайшем времени.

Фото: пресс-служба Премьер-Министра

Самый рентабельный бизнес

По данным Бюро национальной статистики, выращивание семян подсолнечника является одним из самых рентабельных видов бизнеса в секторе АПК. Общий показатель рентабельности этой масличной культуры по стране составляет 96,4%.

Мощности для переработки

В сфере переработки семян подсолнуха в стране задействованы более 50 предприятий, годовая общая мощность переработки по сырью составляет 3,2 млн тонн. В 2022 году загрузка действующих мощностей по переработке подсолнечника (2,8 млн тонн) составила 34%. В 2022 году валовый сбор семян подсолнечника составил 1,3 млн тонн, т.е. уже сегодня имеются все предпосылки для полной переработки маслосемян на внутреннем рынке.

Растут объемы посевных площадей: с 960,4 тыс. га в 2021 году до 1 млн га в 2022 году (14%) и 1,2 млн га в 2023 году (6%). В среднем увеличение составляет 10% ежегодно.

Растет экспорт семян подсолнечника: за 2022 год экспортированы 346,8 тыс. тонн семян подсолнечника, что в 2,3 раза больше уровня аналогичного периода 2021 года (145,9 тыс. тонн). При этом экспорт семян подсолнечника в маркетинговый период (с октября по август) 2020-2023 годов, превышает среднегодовой показатель экспорта.

Растет производство растительного масла: за сезон (с сентября 2022 года по август 2023 года) производство нерафинированного масла превысило 417 тыс. тонн, что на 50% больше, чем за сезон 2021-2022 (279 тыс. тонн). Производство рафинированного масла за это же время выросло на 4,1%, до 145,3 тыс. тонн. Сократился импорт бутилированного подсолнечного масла: с сентября 2022 года по июль 2023 год импорт составил 35,2 тыс. тонн, снижение на 15%. Таким образом, рост производства идет на фоне сокращения импорта, то есть происходит импортозамещение.

Растет экспорт переработанной продукции. За 2022 год экспортированы 229,4 тыс. тонн подсолнечного масла на сумму $319,7 млн, что почти в 3 раза выше уровня 2021 года (84,9 тыс. тонн на сумму $98,8 млн).

Фото: пресс-служба Правительства РК

Снижается цена на масло в магазинах

Экспортная пошлина введена 4 февраля 2023 года, с января по сентябрь по республике в среднем цена на подсолнечное масло снизилась на 16%. По состоянию на 12 сентября т.г. средняя цена составила 764 тенге.

Поступления в бюджет

Объем уплаченных пошлин за экспорт семян подсолнечника в бюджет страны, из которого в дальнейшем получают субсидии сельхозтоваропроизводители, составил 4,2 млрд тенге.

Мировая тенденция

Такие государства как Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, практически не имеющие собственного сырья, создают льготные условия для поставок сырья и строят мощности по переработке. В Кыргызстане установлена нулевая ставка НДС на ввоз семян подсолнечника исключительно для производства растительного масла.

В Узбекистане действует нулевая пошлина на ввоз подсолнечника и масло подсолнечное. В результате, в структуре импорта Узбекистана ввоз семян подсолнечника из Казахстана занимает первое место ежегодно. В то же время страны, производящие свое сырье, например, РФ, Беларусь, продлевают экспортные пошлины и вводят экспортное лицензирование.