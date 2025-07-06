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    19:32, 05 Июль 2025 | GMT +5

    Елена Рыбакина потерпела поражение на Уимблдоне-2025

    Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина потерпела поражение в третьем круге Уимблдонского турнира, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Елена Рыбакина Лондон турнирінің ширек финалына өтті
    Фото: КТФ

    Казахстанская теннисистка, занимающая 11-ю строчку в рейтинге WTA, проиграла 22-й ракетке мира датчанке Кларе Таусон - 6:7 (6:8), 3:6.

    Таким образом все казахстанские теннисисты завершили свое выступление в одиночном разряде Уимблдона.

    Отметим, Елена Рыбакина за выход в третий раунд получила £152 тыс и 130 очков в рейтинге WTA.

    Призовой фонд нынешнего Уимблдона составляет £53,5 млн. Победительница женского одиночного разряда получит £3 млн и 2000 рейтинговых баллов.

    Ранее казахстанские теннисисты Бейбит Жукаев и Александр Бублик прокомментировали свое выступление на Уимблдоне.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Елена Рыбакина Теннис
    Тимур Дюсекеев
    Тимур Дюсекеев
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