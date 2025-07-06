Елена Рыбакина потерпела поражение на Уимблдоне-2025

Казахстанская теннисистка, занимающая 11-ю строчку в рейтинге WTA, проиграла 22-й ракетке мира датчанке Кларе Таусон - 6:7 (6:8), 3:6.

Таким образом все казахстанские теннисисты завершили свое выступление в одиночном разряде Уимблдона.

Отметим, Елена Рыбакина за выход в третий раунд получила £152 тыс и 130 очков в рейтинге WTA.

Призовой фонд нынешнего Уимблдона составляет £53,5 млн. Победительница женского одиночного разряда получит £3 млн и 2000 рейтинговых баллов.

Ранее казахстанские теннисисты Бейбит Жукаев и Александр Бублик прокомментировали свое выступление на Уимблдоне.