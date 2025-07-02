Бейбит Жукаев: рад дебюту на Уимблдоне, но недоволен своей игрой

Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев, занимающий 247-ю строчку мирового рейтинга, прокомментировал свое выступление на «Уимблдоне», где он впервые сыграл в основной сетке турнира «Большого шлема». В первом раунде 24-летний спортсмен уступил итальянцу Флавио Коболли со счетом 3:6, 6:7 (7:9), 1:6.

Жукаев отметил, что сам факт участия в турнире стал для него значимым достижением. Однако, по его словам, качеством игры он остался недоволен. С первых геймов стало очевидно, что опыт и класс Коболли, который занимает 24 строчку в мировом рейтинге, стали определяющими факторами.

— Пройти квалификацию было моей задачей. Очень рад, что сыграл в основной сетке «Уимблдона». Но недоволен уровнем своей игры. Было тяжело с самого начала. Все-таки не зря мой оппонент входит в топ-25 игроков. Чувствуется разница в уровне и классе игры по сравнению с соперниками по квалификации. Повлияло и то, что он часто играет с теннисистами из топ-10 и топ-20. Думаю, его опыт сегодня сказался, — рассказал Жукаев после матча.

Как признался казахстанский теннисист, он выходил на корт с установкой играть агрессивно, первым номером. Однако итальянец сумел навязать свой ритм и быстро перехватил инициативу.

— План был играть первым номером. Но с самого начала итальянец навязал свой ритм: играл быстро, хорошо передвигался. Не ожидал, что он будет так хорошо подавать. Скажу, что здесь сказалась и моя неопытность, и его отличная игра, — отметил он.

Бейбит Жукаев четко обозначил, над какими компонентами игры ему предстоит работать. В частности, он отметил необходимость улучшения движения и отдельных технических элементов.

— Следует поработать над движением ног, а также над некоторыми техническими моментами, в частности, над приемом подачи и над выходом к сетке. Вот над этим и планирую работать в ближайшее время, — говорит спортсмен.

После короткой паузы в Казахстане теннисист начнет подготовку к североамериканской серии турниров.

— Планирую вернуться домой. Думаю, на днях поеду, чтобы немного понять, что будет дальше, поговорить с семьей. Поеду с тренером по общефизической подготовке, проведем своеобразные мини-сборы. Думаю, пробуду примерно одну-две недели дома, а потом планирую сыграть американскую серию. Если буду попадать на турниры ATP — отлично, если нет, буду играть челленджеры (серия соревнований профессиональных теннисистов для теннисистов менее высокого уровня, чем в сериях ATP 500 и ATP 250 — прим. ред.). А там уже и US Open начнется, — отметил Жукаев.

Ранее казахстанский теннисист Александр Бублик объяснил поражение в первом круге «Уимблдона».