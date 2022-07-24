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Казахстан остался без медали в беге на 5000 метров ЧМ по легкой атлетике
24 Июля 2022 09:42

Казахстан остался без медали в беге на 5000 метров ЧМ по легкой атлетике

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На чемпионате мира по легкой атлетике в Юджине (США, штат Орегон) прошел финальный забег у женщин на дистанции 5000 метров, в котором выступила представительница Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В финале Казахстан представляла спортсменка кенийского происхождения Каролин Чепкоеч Кипкируи — она заняла седьмое место.

В квалификации Кипкируи стала второй, показав лучший результат сезона — 14:52.54. Что касается главного успеха Казахстана на ЧМ-2022 по легкой атлетике, то «золото» стране принесла еще одна уроженка Кении — Нора Джеруто. Она выиграла финальный забег на дистанции 3000 метров.



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