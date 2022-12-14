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    15:30, 14 Декабрь 2022 | GMT +6

    Казахстан организует каналы спутниковой связи для Таджикистана

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - АО «Республиканский центр космической связи» (РЦКС) подписал соглашение с таджикской компанией. Стороны договорились об организации каналов спутниковой связи в интересах Республики Таджикистан посредством спутника «KazSat-3», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Документ скрепили подписью заместитель председателя Правления АО «РЦКС» Василий Леонов и генеральный директор компании «Нет Солюшенс» Бахтовар Абдусатторов.

    В соответствии с договоренностью, казахстанский центр космической связи готов предоставить в 2023 году транспондерную емкость космического аппарата «KazSat-3», расположенного в орбитальной позиции 58,5 градуса восточной долготы.

    Договор на оказание услуг по организации каналов спутниковой связи для Республики Таджикистан через казахстанский спутник «KazSat-3» планируется заключить до 30 июня 2023 года.

    «Спутниковая система связи «Kazsat» способна предоставлять услуги космической связи не только она территории Республики Казахстан, но и на территории сопредельных государств. Сотрудничество в этом плане налажено с Кыргызстаном, Узбекистаном, теперь и с Таджикистаном. РЦКС планирует и в дальнейшем продолжить выход на международный рынок предоставления услуг космической связи странам Центральной Азии», - отметил заместитель председателя Правления АО «РЦКС» Василий Леонов.


    Фото: АО «РЦКС»


    Теги:
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