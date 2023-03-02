Казахстан - ООН: от вступления до председательства в сессии Генеральной Ассамблеи

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 2 марта 1992 года Казахстан стал полноправным членом Организации Объединенных Наций (ООН). За 31 год Казахстан прошел путь от вступления в организацию до председательства в сессии Генеральной Ассамблеи ООН. На протяжении этих десятилетий Казахстан ведет активную деятельность во многих аспектах работы организации в мире. Вместе с тем ООН сделал много полезного и в Казахстане. О том, какие внутренние и международные проблемы были решены благодаря партнерству Казахстана и ООН, читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

31 год партнерства Казахстана и ООН

2 марта 1992 года Казахстан был единогласно принят в ряды Организации Объединенных Наций (ООН) на 46-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Это произошло сразу после развала Советского Союза и создания нового независимого государства - Казахстана. Вступление в полноправное членство ООН ознаменовало международное признание государственного суверенитета и независимости Казахстана.

15 апреля 1992 года Указом Президента Казахстана Акмарал Арыстанбекова назначена первым Постоянным Представителем Республики Казахстан при ООН. В своих воспоминаниях о том периоде, которыми она делилась во многих интервью, Акмарал Арыстанбекова отмечала, что те незабываемые дни были наполнены захватывающим дух динамизмом поистине драматического момента геополитического сдвига на мировой арене, вызванного распадом Советского Союза, окончанием «холодной войны» и появлением новых независимых государств на глобальной политической карте.

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«С первых дней своего членства в ООН Казахстан занял активную позицию в решении наиболее острых международных проблем и вопросов повестки дня организации. Добровольный отказ от доставшегося нам в наследство четвертого по мощности ядерного арсенала и закрытие Семипалатинского полигона получили высокую оценку в ООН за реальный вклад нового независимого государства в разоружение, укрепление режима ядерного нераспространения и прекращение ядерного тестирования на планете», - отметила Акмарал Арыстанбекова.

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5 июня 1992 года подписан Указ Президента о создании постоянного Представительства РК при ООН. Оно открылось в Алматы 16 февраля 1993 года. С тех пор Казахстан, помимо внесения вклада в снижение ядерных угроз, предложил ряд важных инициатив.

Основные международные инициативы Казахстана в ООН

Согласно Уставу Организации Объединенных Наций, прием в члены Организации открыт для всех миролюбивых государств, которые примут на себя содержащиеся в Уставе обязательства и которые могут и желают эти обязательства выполнять. Прием государств в члены Организации Объединенных Наций производится решением Генеральной Ассамблеи по рекомендации Совета Безопасности.

Одной из первых международных инициатив Казахстана стал созыв Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии СВМДА (CICA), выдвинутой на 47-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 1992 году. Из идеи СВМДА преобразовалось в полноценную и влиятельную международную организацию. Процесс окончательной трансформации организации был запущен недавно в ходе шестого саммита СВМДА в Астане 12-13 октября 2022 года.

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Сейчас в СВМДА входят 28 государств-членов, на долю которых приходится почти 90% территории и населения Азии.

Другая важная инициатива Казахстана - создание Специальной Программы ООН для экономики Центральной Азии СПЕКА (ESCAP).

Казахстан выступил за создание Регионального центра по превентивной дипломатии в Центральной Азии, который функционирует в настоящее время в городе Ашхабад, Туркменистан.

Также Казахстан является соучредителем зоны свободной от ядерного оружия в Центральной Азии. Именно по инициативе Казахстана в 2015 году принята резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, названная «Всеобщая декларация о построении мира, свободного от ядерного оружия» при соавторстве 35 стран.

Дата закрытия Семипалатинского ядерного полигона на территории Казахстана - 29 августа - была провозглашена Международным днем ​​действий против ядерных испытаний Генеральной Ассамблеей в декабре 2009 года.

Другие инициативы страны по улучшению внутренней и глобальной экологии - реабилитация зон экологической катастрофы Арала и Семипалатинска, программа партнерства «Зеленый мост» (международная экологическая инициатива Казахстана для перехода стран к зеленой экономике на основе многостороннего партнерства с бизнесом, общественностью и международным сотрудничеством), создание Центра «зеленых» технологий и инвестиционных проектов, а также создание регионального Центра ООН по Целям устойчивого развития (ЦУР) для Центральной Азии и Афганистана.

Кроме того, Казахстан ежегодно перечисляет 1% от оборонного бюджета стран-членов ООН в специальный Фонд ООН по финансированию ЦУР.

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Еще одна инициатива страны в области улучшения экологии – создание первого в мире банка низкообогащенного урана под эгидой МАГАТЭ. Первый в мире банк низкообогащенного урана был открыт в Казахстане в 2017 году на территории Ульбинского металлургического завода в Усть-Каменогорске.

В рамках 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Президент Касым-Жомарт Токаев предложил учредить подотчетное Совету Безопасности ООН специализированное учреждение ‒ Международное агентство по биологической безопасности (МАББ), которое в своей деятельности будет руководствоваться Конвенцией о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении.

Казахстан предлагал ряд инициатив в рамках Манифеста «Мир. XXI век» (в области разоружения и развития), а также ряд контртеррористических инициатив, которые аккумулированы в предложенном РК Кодексе поведения для достижения мира, свободного от терроризма.

Казахстан также имеет богатую историю участия в миротворческой деятельности ООН. Начиная с 2014 года, 39 офицеров Вооруженных сил РК принимали участие в миссиях ООН в Западной Сахаре (MINURSO - 36) и Кот-д’Ивуаре (UNOCI - 3). 31 октября 2018 года 120 военнослужащих сводной миротворческой роты казахстанского миротворческого полка были направлены в Ливан для участия в миссии «Временные силы ООН в Ливане» (ВСООНЛ) в составе индийского батальона «Индбат». В результате трех ротаций сводных миротворческих рот (по 120 военнослужащих) ВС РК в Ливане в составе «Индбат» участвовали 524 военнослужащих, которые получили боевой и миротворческий опыт.

Дальнейшее расширение участия в миротворческих миссиях ООН планируется проводить в рамках «умных обязательств» ООН - направлять наиболее востребованные специализированные подразделения (военно-полевой госпиталь, инженерно-саперное подразделение, разведывательное подразделение, отряд военной полиции, рота Сил быстрого реагирования и подразделение тактических БПЛА).

С 2017 года в Казахстане прошло 17 раундов Астанинского процесса по Сирии, направленных на содействие усилиям ООН по урегулированию конфликта. Казахстан также одним из первых репатриировал своих граждан, прежде всего детей и женщин, из зон конфликтов на Ближнем Востоке.

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Стабилизация ситуации в Афганистане является важным приоритетом работы Казахстана в ООН. Населению Афганистана регулярно оказывается гуманитарная помощь, реализуются национальные и международные программы по обучению афганской молодежи, в том числе женщин в учебных заведениях Казахстана.

В августе 2021 года, после того как талибы взяли под свой контроль Кабул, международный персонал Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА), а также агентств, фондов и программ ООН, переехал во временный офис в Алматы. На встрече с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым 2 июня 2022 года бывший специальный представитель генерального секретаря ООН и глава МООНСА Дебора Лайонс выразила признательность за поддержку, оказанную Казахстаном МООНСА.

Фото: akorda.kz

Последней из инициатив Казахстана стало предложение Президента РК Касыма-Жомарта Токаева объявить один из ближайших годов Международным годом мобилизации волонтеров в знак признания роли волонтеров по всему миру в борьбе с современными вызовами и в целях дальнейшего развития глобального добровольчества.

Важными вехами сотрудничества, а также признанием деятельности Казахстана в ООН стали официальные визиты в Казахстан генеральных секретарей ООН Кофи Аннана 17-18 октября 2002 года и Пан Ги Муна 6-7 апреля 2010 года. Пан Ги Мун в качестве главы ООН представлял в Астане Всемирную организацию на саммите ОБСЕ 1-2 декабря 2010 года и на V Съезде лидеров мировых и традиционных религий 9-10 июня 2015 года.

23 ноября 2016 года состоялся рабочий визит в РК вновь избранного, но еще не приступившего к своим обязанностям генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. 8-9 июня 2017 года Антониу Гутерриш вновь посетил Астану для участия в заседании Совета глав государств-членов ШОС и присутствовал на торжественной церемонии открытия международной выставки «ЭКСПО-2017» на тему «Энергия Будущего».

22-25 сентября 2019 года состоялся визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Нью-Йорк для участия в работе 74-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Основными мероприятиями стали Саммит по Целям устойчивого развития, общие дебаты Ассамблеи ООН и двусторонняя встреча с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Фото: akorda.kz

Глава государства также принял участие и в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи, основными мероприятиями которой стали Глобальный саммит по продовольственной безопасности, общие дебаты Ассамблеи ООН и двусторонняя встреча с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

В 2011-2013 годы Президент Касым-Жомарт Токаев занимал пост заместителя генерального секретаря ООН – генерального директора Отделения всемирной Организации в Женеве (Швейцария).

Благодаря постоянной активной деятельности нашей страны в ООН, 28 июня 2016 года Казахстан был впервые избран непостоянным членом Совета Безопасности ООН на период 2017-2018 годы. 7 июня 2022 года постоянный представитель Казахстана при ООН впервые избран председателем 77-й сессии Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН.

Деятельность ООН в Казахстане

По словам постоянного координатора ООН в Казахстане Микаэлы Фриберг-Стори, членство Казахстана в ООН стало «источником вдохновения» для других. За 31 год благодаря сотрудничеству Казахстана и ООН удалось претворить в жизнь множество проектов.

Фото: akorda.kz

С момента вступления Казахстана в полноправное членство создано 27 агентств организации: 20 на территории Казахстана и 7 - за пределами территории страны.

Фото: kazakhstan.un.org/ru

«За 30 лет ООН реализовала более 400 проектов на национальном, региональном и местном уровнях в самых разных сферах. К ним относятся сокращение неравенства, модернизация институтов, диверсификация экономики, управление природными ресурсами и поддержка наиболее уязвимых - детей, женщин, пожилых людей, людей с ограниченными возможностями, мигрантов и беженцев», - сказала она в интервью «Новости ООН».

ООН поддержала более 1 млн человек в проектах по сохранению биоразнообразия и управлению земельными ресурсами.

«Казахстанские фермеры и предприятия из 16 регионов страны получили поддержку, направленную на улучшение пастбищного животноводства, органического и орошаемого земледелия, повышение плодородия почв и диверсификацию сельскохозяйственных культур, совершенствование водосберегающих технологий и субсидирование отгонного животноводства», - проинформировала спикер.

ООН также работала над возрождением Аральского моря. В мае 2021 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о регионе Аральского моря, объявив его зоной экологических инноваций и технологий и обязалась содействовать более значительным исследованиям и научным усилиям по восстановлению региона, улучшению его окружающей среды.

«На сегодняшний день команда ООН в Казахстане работала над улучшением жизни и защиты здоровья более 74 тысяч человек, проживающих в Приаралье. Состояние окружающей среды в регионе улучшилось за счет снижения вредных загрязняющих веществ в воздухе, почве и воде, а также за счет улучшения растительного покрова и перехода к органическому земледелию. Водоохранными и лесовосстановительными работами охвачено более 70 тысяч гектаров, включая осушенное дно Аральского моря», - сообщила Микаэла Фриберг-Стори.

ООН работает над предотвращением насилия в отношении женщин и детей в регионе.

«Мы стремимся использовать региональный подход в борьбе с домашним, сексуальным и гендерным насилием. Домашнее насилие, в отношении девочек, детей и в обществе должно беспокоить всех нас. Большая часть работы, которую мы здесь делаем, направлена ​​на поддержку устремлений Правительства и гражданского общества», - сказала Микаэла Фриберг-Стори в своем интервью.

В 2021 году Казахстан и ООН приступили к реализации новых рамок сотрудничества в области развития. Сотрудничество состоит из следующих тематических областей: «Развитие человеческого потенциала и равноправное участие», «Эффективные институты», «Права человека и гендерное равенство», «Инклюзивный экономический рост и экологическая устойчивость».

В прошлом году Казахстан и ООН отмечали тридцатилетие партнерства. Заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко на открытии тематической выставки отметил, что государство и впредь будет надежным партнером ООН.

«Казахстан всегда был и будет надежным партнером ООН и международного сообщества, приверженного реализации последовательной и предсказуемой внешней политики, сторонником глобальных инициатив, направленных на обеспечение устойчивого мира и безопасности», - сказал заместитель министра Роман Василенко.

В честь 30-летия членства Казахстана в ООН была выпущена в обращение почтовая марка серии «Памятные и Юбилейные даты». Марка выпущена Казпочтой и представительством ООН в Казахстане и МИД РК. В качестве основы для штампа выбрана домбра, подчеркивающая значимость инструмента для истории и культуры Казахстана. Домбра также включена в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Фото: kazpost.kz

«Мы приветствуем действия Казахстана в области устойчивого развития за 30 лет. Выпуск юбилейной почтовой марки является символом повышения осведомленности общественности о знаменательной вехе в истории внешней политики Казахстана и приверженности целям устойчивого развития», - говорилось в заявлении ООН.

Почтовая марка выпущена тиражом 10 000 штук и номиналом 700 тенге.

24 февраля 2023 года в ходе встречи заместителя Премьер-Министра - министра иностранных дел РК Мухтара Тлеуберди и акима города Алматы Ерболата Досаева с главами агентств ООН и дипломатическим корпусом состоялась церемония присвоения зданию ООН в Алматы названия «UN Plaza».

За годы членства в ООН Казахстан продолжает прилагать все усилия, чтобы внести свой вклад в мирное урегулирование споров посредством превентивной дипломатии, диалога и переговоров. Наша страна выстраивает многовекторную, сбалансированную внешнюю политику, полностью поддерживая деятельность и усилия ООН в решении глобальных международных вызовов.

Фото: МИД РК