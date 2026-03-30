Казахстан одобрил соглашение с Арменией о сотрудничестве в военной разведке

— Одобрить прилагаемый проект Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Армения о сотрудничестве в области военной разведки, — говорится в соответствующем постановлении Правительства.

Отмечается, что соглашение разработано на основе Договора о дружбе и сотрудничестве между Казахстаном и Арменией от 2 сентября 1999 года.

Стороны в соответствии с национальным законодательством своих государств, общепризнанными нормами и принципами международного права осуществляют сотрудничество в следующих направлениях:

официальные визиты руководителей уполномоченных органов и рабочие встречи экспертов; взаимный обмен разведывательной военной информацией и экспертными оценками по актуальным темам; взаимный обмен информацией по противодействию в отношении международных террористических и других организаций, представляющих угрозу интересам безопасности государств Сторон; взаимный обмен и мониторинг информации о региональных военно-политических событиях и обстановках, представляющих угрозу безопасности государств Сторон; иные направления сотрудничества, взаимно согласованные Сторонами.

Соглашение заключается сроком на пять лет, по истечении которого его действие автоматически продлевается на последующие пятилетние периоды, если ни одна из Сторон не позднее, чем за шесть месяцев до истечения текущего пятилетнего периода по дипломатическим каналам письменно не уведомит другую Сторону о своем намерении прекратить его действие.

Напомним, в октябре 2025 года Президент Касым-Жомарт Токаев подписал Закон о ратификации соглашения с Арменией в области миграции.