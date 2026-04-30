Казахстан одержал еще две победы на ЧМ по настольному теннису в Лондоне
Сборная Казахстана по настольному теннису продолжает свое выступление на командном чемпионате мира в Лондоне (Великобритания), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.
В рамках турнира наши команды выиграли два матча в подгруппах.
Женщины
Казахстан — Монголия 3:0.
Зауреш Акашева — Буренджаргал Санджаа 3:0.
Сарвиноз Миркадирова — Болор-Эрдене Батмункх 3:1.
Анель Бахыт — Эгшиглен Бат-Эрдене 3:0.
Мужчины
Казахстан — Египет 3:2.
Кирилл Герасименко — Омар Ассар 3:0.
Алан Курмангалиев — Мохамед Эльбеали 3:1.
Искендер Харки — Юсеф Абделазиз 0:3.
Алан Курмангалиев — Омар Ассар 2:3.
Кирилл Герасименко — Мохамед Эльбеали 3:1.
Сегодня, 30 апреля, в мужских соревнованиях состоится матч Казахстан — Таиланд. Начало в 23:30 по времени Астаны. Женская команда сыграет с Чехией. Игра начнется в 21:00.
Добавим, что днем ранее мужская сборная обыграла Турцию. Женщины уступили Бразилии.
В начале апреля казахстанские спортсмены Дастан и Айдос Кенжигуловы показали успешный результат на Кубке Австрии по настольному теннису.