Казахстан одержал еще две победы на ЧМ по настольному теннису в Лондоне

Сборная Казахстана по настольному теннису продолжает свое выступление на командном чемпионате мира в Лондоне (Великобритания), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.

В рамках турнира наши команды выиграли два матча в подгруппах.

Женщины

Казахстан — Монголия 3:0.

Зауреш Акашева — Буренджаргал Санджаа 3:0.

Сарвиноз Миркадирова — Болор-Эрдене Батмункх 3:1.

Анель Бахыт — Эгшиглен Бат-Эрдене 3:0.

Мужчины

Казахстан — Египет 3:2.

Кирилл Герасименко — Омар Ассар 3:0.

Алан Курмангалиев — Мохамед Эльбеали 3:1.

Искендер Харки — Юсеф Абделазиз 0:3.

Алан Курмангалиев — Омар Ассар 2:3.

Кирилл Герасименко — Мохамед Эльбеали 3:1.

Сегодня, 30 апреля, в мужских соревнованиях состоится матч Казахстан — Таиланд. Начало в 23:30 по времени Астаны. Женская команда сыграет с Чехией. Игра начнется в 21:00.

Добавим, что днем ранее мужская сборная обыграла Турцию. Женщины уступили Бразилии.

В начале апреля казахстанские спортсмены Дастан и Айдос Кенжигуловы показали успешный результат на Кубке Австрии по настольному теннису.