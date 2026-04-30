    Казахстан одержал еще две победы на ЧМ по настольному теннису в Лондоне

    Сборная Казахстана по настольному теннису продолжает свое выступление на командном чемпионате мира в Лондоне (Великобритания), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.

    Фото: НОК

    В рамках турнира наши команды выиграли два матча в подгруппах.

    Женщины

    Казахстан — Монголия 3:0.

    Зауреш Акашева — Буренджаргал Санджаа 3:0.

    Сарвиноз Миркадирова — Болор-Эрдене Батмункх 3:1.

    Анель Бахыт — Эгшиглен Бат-Эрдене 3:0.

    Мужчины

    Казахстан — Египет 3:2.

    Кирилл Герасименко — Омар Ассар 3:0.

    Алан Курмангалиев — Мохамед Эльбеали 3:1.

    Искендер Харки — Юсеф Абделазиз 0:3.

    Алан Курмангалиев — Омар Ассар 2:3.

    Кирилл Герасименко — Мохамед Эльбеали 3:1.

    Сегодня, 30 апреля, в мужских соревнованиях состоится матч Казахстан — Таиланд. Начало в 23:30 по времени Астаны. Женская команда сыграет с Чехией. Игра начнется в 21:00.

    Добавим, что днем ранее мужская сборная обыграла Турцию. Женщины уступили Бразилии.

    В начале апреля казахстанские спортсмены Дастан и Айдос Кенжигуловы показали успешный результат на Кубке Австрии по настольному теннису.

    Динара Жусупбекова
    Автор