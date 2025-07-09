Казахстан — образец для всего региона: глава ICAO о стратегической роли страны в глобальной авиации

— На Ваш взгляд, какие факторы способствовали достижению Казахстаном высокого уровня соответствия стандартам ICAO в области авиационной безопасности?

— Прежде всего хочу отметить, что Казахстан действительно добился впечатляющего прогресса в вопросах соблюдения стандартов безопасности и авиационной охраны за последние годы. Более того, страна значительно продвинулась в целом в развитии гражданской авиации. Речь идет не только о формальном выполнении стандартов, но и о том, насколько эффективно система подготовлена к их реализации.

За последние пять-шесть лет Казахстан провел масштабную реформу в сфере гражданской авиации — была выстроена новая политика, реорганизованы структуры, назначены новые кадры, в том числе много молодых специалистов и профессионалов, которые активно способствуют внедрению международных стандартов. В настоящее время степень реализации требований по безопасности в Казахстане оценивается как высокая — результаты проведенных проверок демонстрируют показатели, превышающие средние мировые значения. Безусловно, это значительное достижение. Конечно, необходимость развиваться и совершенствоваться остается всегда, но нынешние показатели в сфере как авиационной безопасности, так и охраны очень высокие.

— Можно ли считать, что текущие меры и политика помогут Казахстану занять позицию ключевого транспортного хаба не только в регионе, но и на мировой арене?

— В первую очередь, авиация является по своей природе глобальной отраслью. Связь, в том числе воздушная, изначально имеет международный характер. Для развития воздушных перевозок необходима, в первую очередь, надежная инфраструктура. Вместе с тем важны и грамотные государственные инициативы, ориентированные на либерализацию рынка и облегчение доступа к воздушным перевозкам. Казахстан реализует политику так называемого «открытого неба», которая предоставляет иностранным авиакомпаниям упрощенный доступ на внутренний рынок авиаперевозок. В то же время национальный перевозчик демонстрирует устойчивый рост и уверенное развитие.

Следует также отметить выгодное географическое положение Казахстана между Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом, что создает благоприятные условия для расширения воздушного сообщения. Таким образом, имеются все предпосылки для динамичного развития гражданской авиации как на региональном, так и на глобальном уровне. Важно и дальше придерживаться высоких международных стандартов, развивать инфраструктуру и активно участвовать в международном авиационном сообществе, в том числе способствуя привлечению и подготовке нового поколения авиационных специалистов.

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

— Помимо государственной политики, какие программы ICAO эффективно решают проблему дефицита специалистов в авиационной отрасли? И какие возможности существуют для молодых казахстанских специалистов, чтобы войти в состав ICAO и стать ее частью?

— Нужно признать, что темпы роста авиации приведут к увеличению числа пассажиров с нынешних 4,6 миллиарда в год примерно до 12,6 миллиарда к 2050 году, что примерно втрое превысит сегодняшние показатели. Для поддержки такого роста пассажиропотока требуется привлечение новых специалистов и обеспечение всё большего числа вакансий. В прошлом, если авиация была естественно привлекательна для молодежи, то сегодня необходимо прилагать больше усилий, чтобы заинтересовать молодые кадры. Именно поэтому существует программа «Авиаспециалисты нового поколения» (Next Generation Aviation Professionals). Цель программы — стимулировать инициативы на государственном и региональном уровнях, направленные на работу с молодыми людьми еще на школьном этапе, чтобы вызвать у них интерес, помочь лучше понять возможности работы в авиационной сфере и определить наиболее перспективные направления. В следующем месяце в Южной Африке состоится саммит, на котором эта инициатива будет обсуждаться на глобальном уровне. По его итогам будет сформирована программа действий, которая будет представлена на Ассамблее ICAO в сентябре или октябре текущего года.

Существует несколько способов стать частью ICAO. Конечно, есть открытые вакансии, на которые может подать заявку любой желающий. Однако также доступны другие возможности: через управление гражданской авиации Казахстана, такие как стажировки, командировки и временное трудоустройство, позволяющие внести вклад в деятельность ICAO и получить международный опыт, работая в штаб-квартире в Монреале или региональном офисе в Париже.

— Какие итоги текущего визита Вы могли бы выделить и как Вы оцениваете перспективы сотрудничества с Казахстаном?

— В ходе встречи с министром транспорта мы подписали проект по разработке Генерального плана по гражданской авиации Казахстана. Это яркое свидетельство того, как сотрудничество между Казахстаном и ICAO приносит реальные и положительные результаты. Взаимодействие между ICAO и Казахстаном уже выстроено как на региональном уровне — через наш региональный офис в Париже, так и на глобальном — через штаб-квартиру в Монреале. У нас реализуется ряд совместных программ и инициатив, и мы активно сотрудничаем.

Совсем недавно Казахстан открыл в Монреале постоянное представительство при ICAO, что является важным сигналом вовлеченности страны в международную авиационную повестку. На сегодняшний день сформирована прочная основа для дальнейшего укрепления партнерства. Учитывая высокий уровень приверженности со стороны руководства Казахстана, мы видим значительный потенциал для развития. Я остался очень доволен возможностью лично встретиться с Президентом страны, Премьер-министром и министром транспорта — все эти встречи подтвердили, что Казахстан искренне настроен на сотрудничество. Со своей стороны я вновь подтвердил готовность ICAO оказывать полную поддержку Казахстану в дальнейшем развитии авиационного сектора.

Хочу особо подчеркнуть, что прогресс Казахстана в сфере гражданской авиации сегодня служит примером для всего региона. Ранее регион играл скорее второстепенную роль между зрелым авиационным рынком Европы и быстро развивающимся Азиатско-Тихоокеанским регионом. Однако ситуация меняется: пассажиропоток смещается от устоявшихся рынков к развивающимся странам. Сегодня только около 20% населения мира имеют возможность путешествовать, и это связано с ограниченным доступом и стоимостью авиабилетов. В будущем трафик будет все больше перемещаться в такие регионы, как Центральная Азия. В этом контексте воздушный транспорт станет мощным двигателем социально-экономического роста стран региона, и Казахстан, безусловно, одним из первых увидел в этом стратегическую возможность и прилагает серьезные усилия для ее реализации.