Глава государства принял Президента совета ICAO

В ходе беседы отмечено, что Казахстан стал первой страной в регионе, создавшей независимую Авиационную администрацию, что позволило значительно усилить контроль за безопасностью полетов. С прошлого года в Монреале функционирует офис Постоянного представительства Республики Казахстан при ICAO.

Расширяется география международных авиаперевозок. На сегодняшний день Казахстан имеет прямое авиасообщение более чем с 30 странами, при этом прорабатывается вопрос открытия новых рейсов в Нью-Йорк, Токио и Сингапур.

Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в прошлом году введены в эксплуатацию новые терминалы в Алматы, Шымкенте и Кызылорде, а пропускная способность аэропорта Алматы увеличилась в шесть раз – с 2,5 млн до 14 млн пассажиров в год.

Подчеркнута важность подписываемого между Казахстаном и ICAO мастер-плана гражданской авиации, который призван стать стратегией долгосрочного развития авиационного сектора.

В свою очередь Президент совета ICAO поздравил нашу страну с достижениями в сфере гражданской авиации, отметив ее динамичное развитие, устойчивый рост и четко выстроенную структуру.

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев наградил Сальваторе Шаккитано орденом «Достық» I степени за вклад в укрепление и развитие международного сотрудничества в области авиации.