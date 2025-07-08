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    14:35, 08 Июль 2025 | GMT +5

    Глава государства принял Президента совета ICAO

    Глава государства принял Президента совета Международной организации гражданской авиации (ICAO) Сальваторе Шаккитано, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Глава государства принял Президента совета ICAO
    Фото: Акорда

    В ходе беседы отмечено, что Казахстан стал первой страной в регионе, создавшей независимую Авиационную администрацию, что позволило значительно усилить контроль за безопасностью полетов. С прошлого года в Монреале функционирует офис Постоянного представительства Республики Казахстан при ICAO.

    Расширяется география международных авиаперевозок. На сегодняшний день Казахстан имеет прямое авиасообщение более чем с 30 странами, при этом прорабатывается вопрос открытия новых рейсов в Нью-Йорк, Токио и Сингапур.

    Глава государства принял Президента совета ICAO
    Фото: Акорда

    Президент Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в прошлом году введены в эксплуатацию новые терминалы в Алматы, Шымкенте и Кызылорде, а пропускная способность аэропорта Алматы увеличилась в шесть раз – с 2,5 млн до 14 млн пассажиров в год.

    Подчеркнута важность подписываемого между Казахстаном и ICAO мастер-плана гражданской авиации, который призван стать стратегией долгосрочного развития авиационного сектора.

    В свою очередь Президент совета ICAO поздравил нашу страну с достижениями в сфере гражданской авиации, отметив ее динамичное развитие, устойчивый рост и четко выстроенную структуру.

    Сальваторе Шаккитано
    Фото: Акорда

    Касым-Жомарт Токаев наградил Сальваторе Шаккитано орденом «Достық» I степени за вклад в укрепление и развитие международного сотрудничества в области авиации.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Президент Президент Казахстана Авиация
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
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