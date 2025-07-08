Казахстан обозначил экологические и гуманитарные приоритеты на полях Саммита БРИКС

В ходе сессии участники обсудили широкий круг вопросов, касающихся охраны окружающей среды, подготовки к Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР30), а также укрепления глобальных систем здравоохранения.

В своём выступлении глава внешнеполитического ведомства Казахстана акцентировал внимание на необходимости совместных усилий по сохранению экосистем, защите лесов, восстановлению Аральского моря и сдерживанию процессов таяния ледников.

Подчеркнув важность перехода от реагирования к упреждению климатических угроз, М. Нуртлеу призвал к развитию систем раннего оповещения, повышению готовности к стихийным бедствиям и усилению многосторонней координации. В этой связи он представил инициативу Казахстана по использованию национальных спутниковых технологий для климатического мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций.

Отдельное внимание в выступлении министра было уделено вопросам здравоохранения. Казахская сторона призвала государства присоединиться к Глобальной коалиции по развитию первичной медико-санитарной помощи, истоки которой берут начало в Алматинской декларации 1978 года — ключевом международном документе в сфере здравоохранения.

В заключение М. Нуртлеу отметил:

— Наши страны богаты природными ресурсами, знаниями и потенциалом. Но главное — мы объединены общими интересами. Казахстан готов укреплять партнёрство с БРИКС — во имя человечества и планеты. Давайте действовать вместе — и действовать на опережение. В этой связи приглашаю вас принять участие в Региональном экологическом саммите, который Казахстан проведёт в 2026 году в партнёрстве с ООН.

Министр также выразил признательность бразильской стороне за тёплый приём, высокую организацию мероприятия и атмосферу открытого диалога, способствующую укреплению взаимопонимания между странами Глобального Юга.

В рамках участия в Саммите глава МИД Казахстана провёл отдельную встречу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, в ходе которой стороны обсудили пути развития сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Ранее казахстанская делегация во главе с заместителем Премьер-министра — министром иностранных дел РК Муратом Нуртлеу приняла участие в заседании первого дня Саммита БРИКС.