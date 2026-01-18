Казахстан обновляет правила хранения и утилизации пестицидов

Изменения приведут нормы в соответствие с техническим регламентом о безопасности средств защиты растений (пестицидов) от 27 июня 2023 года № 249.

Ожидается, что результаты обновленных правил станут видны уже в первом квартале 2026 года. Обсуждение документа продлится до 23 января.

Отметим, что в Казахстане ведется планомерная работа по созданию экологически безопасной системы защиты сельского хозяйства. Как страна меняет подход к пестицидам — читайте в нашем материале.