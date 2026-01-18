РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:34, 17 Январь 2026 | GMT +5

    Казахстан обновляет правила хранения и утилизации пестицидов

    В Казахстане планируется вносятся изменения в действующий приказ Минсельхоза от 29 сентября 2015 года, который регулирует правила обезвреживания пестицидов и содержание специальных хранилищ (могильников), передает агентство Kazinform.

    а
    Фото: Kazinform

    Изменения приведут нормы в соответствие с техническим регламентом о безопасности средств защиты растений (пестицидов) от 27 июня 2023 года № 249.

    Ожидается, что результаты обновленных правил станут видны уже в первом квартале 2026 года. Обсуждение документа продлится до 23 января.

    Отметим, что в Казахстане ведется планомерная работа по созданию экологически безопасной системы защиты сельского хозяйства. Как страна меняет подход к пестицидам — читайте в нашем материале. 

    Теги:
    Сельское хозяйство
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают