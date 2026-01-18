21:34, 17 Январь 2026 | GMT +5
Казахстан обновляет правила хранения и утилизации пестицидов
В Казахстане планируется вносятся изменения в действующий приказ Минсельхоза от 29 сентября 2015 года, который регулирует правила обезвреживания пестицидов и содержание специальных хранилищ (могильников), передает агентство Kazinform.
Изменения приведут нормы в соответствие с техническим регламентом о безопасности средств защиты растений (пестицидов) от 27 июня 2023 года № 249.
Ожидается, что результаты обновленных правил станут видны уже в первом квартале 2026 года. Обсуждение документа продлится до 23 января.
Отметим, что в Казахстане ведется планомерная работа по созданию экологически безопасной системы защиты сельского хозяйства. Как страна меняет подход к пестицидам — читайте в нашем материале.