Казахстан не планирует вводить ограничения на экспорт моркови

По его словам, Правительством проводится системная работа по всесторонней поддержке сельхозпроизводителей с целью обеспечения внутреннего рынка продовольствием и поддержания ценовой стабильности. Фермерам предоставляются меры государственной поддержки, включая субсидирование приобретения минеральных удобрений, семян, пестицидов и сельскохозяйственной техники, обеспечение льготным топливом и доступным финансированием, а также возмещение затрат на подачу поливной воды и расширение оросительных систем.

— Все предусмотренные меры государственной поддержки в первую очередь направлены на насыщение внутреннего рынка, расширение экспортного потенциала отечественных производителей и развитие отрасли в целом, — отметил С. Жумангарин.

По итогам 2025 года валовой сбор овощей в стране составил 3,8 млн тонн, в том числе 411,9 тыс. тонн моркови. Указанные объемы, как подчеркнули в Правительстве, полностью покрывают потребности внутреннего рынка и позволяют осуществлять экспортные поставки.

В целях стабилизации цен в межсезонный период во всех регионах страны завершена работа по контрактации овощной продукции. По состоянию на текущую дату в республике, включая сельхозтоваропроизводителей, стабилизационные фонды и торговые организации, сформированы запасы моркови в объеме 170,3 тыс. тонн. Данного объема достаточно для обеспечения внутреннего рынка до начала сбора раннего урожая 2026 года.

В связи с обеспеченностью внутреннего рынка принято решение не вводить ограничения на экспорт моркови. Производители имеют возможность беспрепятственно реализовывать продукцию на внешние рынки.

Одновременно Правительство совместно с местными исполнительными органами проводит комплексную работу по обеспечению доступности продукции для населения. В частности, осуществляется контроль торговых надбавок, пресекаются недобросовестные посреднические схемы, организуются сельскохозяйственные ярмарки в регионах, ведется взаимодействие с отраслевыми ассоциациями и ежедневный мониторинг запасов социально значимых продовольственных товаров.

В целом вопросы обеспечения внутреннего рынка отечественной продукцией и стабилизации цен находятся на постоянном контроле Правительства.

