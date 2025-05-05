Казахстан не может отказаться от импорта битума — министр транспорта

— Сможем ли мы в этом году полностью обеспечить внутренний рынок битумом? — спросил Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства.

Председатель Правления АО НК «КазМунайГаз» Асхат Хасенов заявил, что это зависит от того, насколько эффективно Министерству транспорта удается согласовывать заказы.

— По запросу Минтранспорта в этом году мы должны произвести 1,2 млн тонн битума. Главное, чтобы дорожные компании вовремя отдавали заказ. У компаний по производству битума мощностей достаточно. У нас есть еще один завод, помимо Caspi Bitum и Павлодарского нефтехимического завода. ТОО «КазахБитум» в Шымкенте может производить 300 тыс. тонн битума. Тогда можно будет выпускать до 1,5 млн тонн битума в год, — сказал Асхат Хасенов.

Министр транспорта Марат Карабаев в свою очередь отметил, что, несмотря на своевременное размещение и выполнение заказов, импорт битума сохраняется.

— У нас остается определенное количество импорта. Так как объем работ по ремонту дорог, строительству дорог в целом увеличивается по сравнению с прошлым годом, — пояснил он.

Ранее сообщалось, когда Казахстан избавится от дефицита серной кислоты.