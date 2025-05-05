РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:10, 05 Май 2025 | GMT +5

    Казахстан не может отказаться от импорта битума — министр транспорта

    Почему Казахстан не может отказаться от импорта битума, рассказал министр транспорта Марат Карабаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Казахстан не может отказаться от импорта битума — министр транспорта
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    — Сможем ли мы в этом году полностью обеспечить внутренний рынок битумом? — спросил Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства.

    Председатель Правления АО НК «КазМунайГаз» Асхат Хасенов заявил, что это зависит от того, насколько эффективно Министерству транспорта удается согласовывать заказы.

    — По запросу Минтранспорта в этом году мы должны произвести 1,2 млн тонн битума. Главное, чтобы дорожные компании вовремя отдавали заказ. У компаний по производству битума мощностей достаточно. У нас есть еще один завод, помимо Caspi Bitum и Павлодарского нефтехимического завода. ТОО «КазахБитум» в Шымкенте может производить 300 тыс. тонн битума. Тогда можно будет выпускать до 1,5 млн тонн битума в год, — сказал Асхат Хасенов.

    Министр транспорта Марат Карабаев в свою очередь отметил, что, несмотря на своевременное размещение и выполнение заказов, импорт битума сохраняется.

    — У нас остается определенное количество импорта. Так как объем работ по ремонту дорог, строительству дорог в целом увеличивается по сравнению с прошлым годом, — пояснил он.

    Ранее сообщалось, когда Казахстан избавится от дефицита серной кислоты.

    Теги:
    Правительство Минтранспорта РК Марат Карабаев
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
    Сейчас читают