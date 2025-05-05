Когда Казахстан избавится от дефицита серной кислоты

— У нас уже несколько лет наблюдается дефицит серной кислоты. Как решается проблема? — спросил Олжас Бектенов у министра промышленности и строительства Ерсайына Нагаспаева.

По словам министра, на решение этого вопроса потребуется не менее 3 лет.

— У нас по плану в следующем году будут запущены сернокислотные заводы «ЕвроХим-Каратау» и «Тайконур». В результате будет произведено 1,6 млн тонн серной кислоты. То есть, до 2028 года внутренний спрос Казахстана будет полностью закрыт, — сказал он.

Напомним, в 2024 году наибольший рост экспорта среди несырьевых отраслей Казахстана продемонстрировала металлургическая отрасль.