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    11:22, 05 Май 2025 | GMT +5

    Когда Казахстан избавится от дефицита серной кислоты

    Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства выразил обеспокоенность дефицитом серной кислоты в стране, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Когда Казахстан избавится от дефицита серной кислоты
    Фото: freepik.com

    — У нас уже несколько лет наблюдается дефицит серной кислоты. Как решается проблема? — спросил Олжас Бектенов у министра промышленности и строительства Ерсайына Нагаспаева.

    По словам министра, на решение этого вопроса потребуется не менее 3 лет.

    — У нас по плану в следующем году будут запущены сернокислотные заводы «ЕвроХим-Каратау» и «Тайконур». В результате будет произведено 1,6 млн тонн серной кислоты. То есть, до 2028 года внутренний спрос Казахстана будет полностью закрыт, — сказал он.

    Напомним, в 2024 году наибольший рост экспорта среди несырьевых отраслей Казахстана продемонстрировала металлургическая отрасль.

    Теги:
    Правительство РК Промышленность Министерство промышленности и строительства Олжас Бектенов
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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