Казахстан направил спецпоезд в Китай в преддверии китайского Нового года

В индустриальный парк зерновой компании «Айцзюй», расположенный в городе Сиань провинции Шэньси Китая, прибыл грузовой состав в рамках международных железнодорожных грузоперевозок Китай-Европа, груженый зерном, маслом, медом и другими видами сельхозпродукции из Казахстана.

Это первый в 2026 году специальный грузовой поезд, предназначенный для ввоза в страну из Казахстана товаров, которые обогатят столы жителей КНР во время праздника Весны (Чуньцзе, традиционный китайский Новый год по лунному календарю).

Напомним, Китай впервые закрепил статус крупнейшего торгового партнера стран Центральной Азии.