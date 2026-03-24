    21:29, 23 Март 2026 | GMT +5

    Казахстан — Намибия: где и когда смотреть прямую трансляцию матча FIFA

    Первый матч турнира FIFA Series с участием сборной Казахстана против команды Намибии пройдет в Астане в среду, 25 марта, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Прямая трансляция матча Казахстан — Намибия начнется в 17:00 по казахстанскому времени и будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».

    На новом турнире от ФИФА сборной Казахстана предстоит встретиться со сборной Коморских островов — эта игра также пройдет в Астане и состоится 31 марта. Также в этом мини-турнире должна была выступить сборная Кувейта, но она решила сняться перед стартом соревнований. Свой последний матч сборная Казахстана провела в ноябре — в товарищеской игре она потерпела поражение от команды Фарерских островов — 0:1. Что касается последнего выступления сборной Намибии, то она в ноябре играла в товарищеском матче против сборной Коморских островов и разгромно проиграла ей — 0:4.

    Ранее стало известно, кто заменит Дастана Сатпаева в сборной Казахстана на матче FIFA в Астане.

    Напомним, на матче «Кайрат» — «Актобе» была протестирована новая модель безопасности.

    Гульжан Тасмаганбетова
