Кто заменит Дастана Сатпаева в сборной Казахстана на матче FIFA в Астане

— Мы получили рекомендации от медицинского штаба футбольного клуба «Челси», которые касаются текущего состояния Дастана Сатпаева и необходимости его восстановления в период мартовской международной паузы. Обсудив данные рекомендации с медицинским штабом сборной Казахстана и оценив полученную информацию, мы приняли решение дать игроку возможность пройти полноценный зтап восстановления. Вместо Сатпаева в расположение сборной Казахстана вызван Оралхан Омиртаев, находящийся в хорошем функциональном состоянии и готовый выполнять задачи национальной сборной, — заявил Талгат Байсуфинов.

В марте сборная Казахстана примет участие в турнире FIFA Series 2026, который состоится в Астане. Первая игра пройдет 25 марта против сборной Намибии на стадионе «Астана Арена». Начало матча в 17:00.

Ранее в окончательную заявку сборной Казахстана на международный турнир товарищеских матчей FIFA Series вошли 26 футболистов.