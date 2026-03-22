    00:17, 22 Март 2026 | GMT +5

    Кто заменит Дастана Сатпаева в сборной Казахстана на матче FIFA в Астане

    Тренерский штаб сборной Казахстана по футболу принял решение вызвать Оралхана Омиртаева вместо Дастана Сатпаева на мартовские матчи FIFA Series 2026, передает агентство Kazinform со ссылкой на КФФ.

    Дастан Сатпаев
    Фото: Cолтан Жексенбеков/Kazinform

    — Мы получили рекомендации от медицинского штаба футбольного клуба «Челси», которые касаются текущего состояния Дастана Сатпаева и необходимости его восстановления в период мартовской международной паузы. Обсудив данные рекомендации с медицинским штабом сборной Казахстана и оценив полученную информацию, мы приняли решение дать игроку возможность пройти полноценный зтап восстановления. Вместо Сатпаева в расположение сборной Казахстана вызван Оралхан Омиртаев, находящийся в хорошем функциональном состоянии и готовый выполнять задачи национальной сборной, — заявил Талгат Байсуфинов.

    В марте сборная Казахстана примет участие в турнире FIFA Series 2026, который состоится в Астане. Первая игра пройдет 25 марта против сборной Намибии на стадионе «Астана Арена». Начало матча в 17:00.

    Ранее в окончательную заявку сборной Казахстана на международный турнир товарищеских матчей FIFA Series вошли 26 футболистов. 

    Динара Жусупбекова
