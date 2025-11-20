РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    19:33, 19 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Казахстан намерен увеличить приток инвестиций в экономику до $400 млрд

    Проводимая Правительством Казахстана проактивная макроэкономическая политика позволит значительно увеличить приток инвестиций в экономику страны,  передает Kazinform со ссылкой на primeminister.kz. 

    инвестициялар
    Коллаж: Kazinform

    Об этом заявил заместитель Премьер-министра РК — министр национальной экономики Серик Жумангарин на пресс-конференции по итогам заседания Правительства. 

    Вице-премьер сообщил, что на сегодня в экономику Казахстана привлекаются инвестиции в объеме 16-17% к ВВП.

    — Нам же нужно 23-24 процента привлекать. Если перевести в цифры, то мы до 2029 года, если ничего не будем делать, то привлечем где-то 280 миллиардов долларов инвестиций, а нам нужно 400 миллиардов долларов. Проактивная макроэкономическая политика, которую мы реализуем через Байтерек с привлечением всех форм собственности — это банки второго уровня, частные инвестиции и так далее, она позволит привлечь недостающие 120 миллиардов долларов. И это такая на сегодняшний день жизненная необходимость, — сказал Серик Жумангарин.

    Ранее мы писали о формировании пула проектов по приоритетным направлениям экономики в рамках программы «Заказ на инвестиции». «Заказ на инвестиции» — новая программа государства, нацеленная на поддержку инвестпроектов МСБ и крупного бизнеса для производства товаров, востребованных среди населения и с высокой долей импорта. В основном это товары сферы АПК и потребительские товары обрабатывающей промышленности. Государство определяет перспективные ниши с высоким потенциалом производства товаров для импортозамещения и экспорта, а регионы — конкретные проекты и бизнес, которые способны их реализовать. Анализ эффективности проектов и их финансирование будет проводиться через инструменты и механизмы холдинга «Байтерек». 

    Теги:
    Правительство Серик Жумангарин Инвестиции Миннацэкономики
    Диана Калманбаева
    Автор
