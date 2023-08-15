Казахстан намерен усилить работу по диверсификации экономики и развивать собственное производство

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня на заседании Правительства были рассмотрены итоги социально-экономического развития и исполнение республиканского бюджета за январь-июль 2023 года. Глава Кабмина Алихан Смаилов по итогам заседания поставил ряд задач на предстоящий период, передает корреспондент МИА «Казинформ».



В ходе заседания было отмечено, что с начала года рост экономики Казахстана составил 4,8%.

«По итогам января-июля текущего года темпы роста экономики Казахстана составили 4,8%. В том числе рост в реальном секторе составил 4,6%, а в сфере услуг – 4,7%. По всем основным отраслям отмечается положительная динамика, при этом наибольший рост демонстрируют строительство, торговля, а также информация и связь», - сказал министр национальной экономики Алибек Куантыров.

Согласно озвученным данным, темп роста инвестиций в основной капитал составил 12,4%.

Приток инвестиций вырос в транспорте и складировании – на 57,7%, образовании – на 24,3%, торговле – на 22,6%, сельском хозяйстве – на 21,3%, а также в промышленности – на 9%, в том числе в горнодобывающей промышленности – на 8,4%.

В региональном разрезе наилучшие показатели отмечаются в области Абай, Мангистауской, Западно-Казахстанской и Павлодарской областях.

Кроме того, отмечается рост внешнеторгового товарооборота на 4,3%.

«Экспорт составил 38 млрд долларов. При этом экспорт обработанных товаров составил 12,1 млрд долларов. Импорт товаров составил 29,3 млрд долларов. В целом, положительный торговый баланс составил 8,7 млрд долларов», - уточнил Алибек Куантыров.

Глава Миннацэкономики также отметил, что обрабатывающая промышленность сохраняет положительные темпы роста. Объем производства вырос на 3%.

Положительный рост зафиксирован в 14 регионах. Наибольшее увеличение отмечается в Костанайской, Западно-Казахстанской областях, в области Абай, а также в городе Алматы.

В разрезе отраслей обрабатывающей промышленности обеспечен рост производства в машиностроении на 28,7%, в том числе в автомобилестроении – на 43,3% и производстве электрооборудования – на 34,4%. Кроме того, рост зафиксирован в следующих отраслях: производство продуктов питания – на 4,5%, химической промышленности – на 4,1%, металлических изделий – на 8,1%, напитков – на 6,4%, пластмассовых изделий – на 8% и легкой промышленности – на 21%.

Объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 3,8%.

При этом добыча нефти выросла на 5,6%, добыча газа – на 2,5%, добыча прочих полезных ископаемых – на 14,2%, услуги в горнодобывающей промышленности – на 2,4%. Добыча металлических руд снизилась на 0,5%, добыча угля – на 6%. Объем выполненных строительных работ увеличился на 12,2%.

«Положительная динамика зафиксирована в 17 регионах, при этом наибольший рост строительно-монтажных работ отмечается в областях Жетысу и Абай, Западно-Казахстанской, Кызылординской областях», - добавил Алибек Куантыров.

Денежно-кредитная политика

Как отметил заместитель председателя Национального банка РК Виталий Тутушкин, прогноз МВФ по росту ВВП Казахстана повышен с 4,3% до 4,8%.

«Сохраняется рост на мировых фондовых рынках. Так, с начала 2023 года индекс MSCI World рынка акций развитых стран вырос на 17,8%, доходность 10-летних ГЦБ США – на 9 базовых пункта, до 3,96%. Индекс доллара США ослаб на 1,6%», - сказал Виталий Тутушкин.

Спикер также отметил, что центральные банки США и Еврозоны продолжают ужесточать денежно-кредитную политику. ФРС США повысила в июле ключевую ставку на 25 базовых пункта, до 5,25-5,50%. При этом, ФРС больше не прогнозирует наступление рецессии в текущем году ввиду устойчивости экономики. ЕЦБ поднял ставку также на 25 базовых пункта, до 4,25%, несмотря на ухудшающиеся макроэкономические данные.

Инфляция в Казахстане, по данным Нацбанка, снизилась в июле до 14 % в годовом выражении.

«Продовольственная инфляция в годовом выражении замедлилась почти в два раза с пика 26,2% в феврале до 13,5%. Непродовольственная и сервисная инфляция замедлились до 15 % и 13,6%, соответственно», - сказал Виталий Тутушкин.

Было отмечено, что базовая ставка Национального Банка РК составляет 16,75% годовых. Очередное решение по ней будет принято 25 августа.

«Курс тенге на конец июля текущего года укрепился до 445,89 тенге за доллар США, или на 3,6% за январь-июль. Укрепление тенге в июле на 1,4% было связано с ростом нефтяных котировок, притоком средств нерезидентов в государственные ценные бумаги. Только в июле новые притоки в госдолг РК составили порядка 100 млрд тенге», - пояснил Виталий Тутушкин.

По его словам, поддержку тенге также оказывали продажи валюты из Национального фонда в рамках обеспечения трансферта в республиканский бюджет, составившие в июле 591 млн долларов США. Объем продаж квазигосударственных компаний после снижения обязательной доли продаж с 1 июля текущего года с 50% до 30% составил в июле 195 млн долларов США. Покупка валюты ЕНПФ в июле составила 240 млн долларов США.

«Отмечу, что Казахстанский фонд гарантирования депозитов планирует постепенно увеличить валютную долю своих активов до 15%. Национальный Банк продолжает придерживаться режима гибкого курсообразования и не проводит валютные интервенции», - заявил Виталий Тутушкин.

Вместе с тем в Нацбанке отмечают снижение золотовалютных резервов.

«Золотовалютные резервы Национального банка снизились в июле текущего года на 0,8%, до 34,2 млрд долларов США. Активы Нацфонда увеличились на 0,7%, до 60,2 млрд долларов США», - сказал Виталий Тутушкин.

Зампред Нацбанка также отметил, что для выделения трансфертов из Нацфонда в республиканский бюджет на сумму 2,4 трлн тенге с начала года продано валютных активов Нацфонда на 4,1 млрд долларов США. Суммарные поступления в фонд с начала года составили 2,7 трлн тенге.

«Национальный банк продолжит отслеживать развитие ситуации на внешнем и внутреннем рынках, а также принимать необходимые меры по обеспечению макроэкономической стабильности и дальнейшему снижению инфляции», - заключил Виталий Тутушкин

Исполнение республиканского бюджета

Сколько доходов поступило в бюджет РК за семь месяцев текущего года, сообщил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев.

«В государственный бюджет поступило доходов на 10,4 трлн тенге, или план исполнен на 98,2%. В республиканский бюджет доходов поступило 6,8 трлн тенге. План исполнен на 90,3%, или неисполнение составило 732 млрд тенге», - проинформировал Ерулан Жамаубаев.

Глава Минфина также отметил, что неисполнение плана по налогам сложилось в основном за счет КПН, ЭТП на сырую нефть, НДС и НДПИ.

«Неисполнение плана по КПН связано с уменьшением сумм заявленных авансовых платежей по 285 крупным налогоплательщикам на 24%, или на 135 млрд тенге. Основное неисполнение плана по ЭТП на сырую нефть связано со снижением на 13% фактически сложившейся ставки ЭТП от прогнозного показателя», - пояснил Ерулан Жамаубаев.

Было отмечено, что причинами неисполнения плана по НДС являются:

- уменьшение оборотов по реализации товаров, работ и услуг в горнодобывающей промышленности на 15%, или на 2,5 трлн тенге;

- снижение объема импорта из стран ЕАЭС на 4,2%.

На неисполнение плана по НДПИ повлияло снижение цен на основные экспортные товары в среднем на 15%.

По данным ведомства, расходы государственного бюджета исполнены на 98,8%, республиканского – на 99,3%, местных бюджетов – на 98,8%.

«По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 12,8 трлн тенге. Неисполнение составило 95 млрд тенге, из них 17 млрд тенге - экономия. Не освоено 78 млрд тенге», - сказал Ерулан Жамаубаев.

Согласно озвученным данным, наиболее крупные суммы неосвоения сложились в министерствах экологии, геологии и природных ресурсов; культуры и спорта; по чрезвычайным ситуациям; индустрии и инфраструктурного развития, просвещения.

«Основные причины неосвоения: длительное проведение конкурсных процедур, заключения договоров, допсоглашений; несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур и др.», - констатировал Ерулан Жамаубаев.

Было также отмечено, что Комплексным планом приватизации на 2021-2025 годы предусмотрена реализация 658 госсобственности объектов.

«За отчетный период продано и передано в доверительное управление с правом последующего выкупа 368 объектов на сумму 306 млрд тенге. 36 объектов находятся на торгах», - сказал Ерулан Жамаубаев.

Согласно озвученным данным, 64 объекта направлены на реорганизацию и ликвидацию.

«190 объектов находятся на предпродажной подготовке. Таковы результаты исполнения государственных финансов за отчетный период», - добавил Ерулан Жамаубаев.

Какие задачи поставлены перед Кабмином

Премьер-Министр РК Алихан Смаилов подвел итоги обсуждений и поставил задачи на предстоящий период.

В частности, он поручил усилить работу по достижению целевых макроэкономических показателей.

«По итогам семи месяцев рост ВВП составил 4,8%. Значительный вклад в рост экономики внес реальный сектор. Так, в обрабатывающей промышленности, где рост составил 3%, увеличилось производство продуктов питания на 4,5%, напитков - на 6,4%. В легкой промышленности рост на 21% обеспечен за счет увеличения производства текстильных изделий на более чем 37%. Производство пластмассовых и готовых металлических изделий выросло на 8%, в химической промышленности - на 4,1%. В машиностроении рост на 29% обеспечен за счет автомобилестроения - на 43%, производства электрического оборудования почти - на 34,5%, локомотивов и вагонов - на 30%. Производство мебели увеличилось на 15%», - уточнил Алихан Смаилов.

Глава Кабмина также отметил, что строительная отрасль демонстрирует уверенный рост на 12%. Введено в эксплуатацию 8,5 млн кв. м жилья.

В сфере услуг выросли торговля почти на 10%, связь и транспорт - более чем на 8% и 7%, соответственно.

Рост инвестиций в основной капитал без учета горнодобычи составил 14,4%.

«По итогам семи месяцев по всем основным макропоказателям отмечается рост в области Абай, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях и городе Алматы. Наименьшие показатели наблюдаются в Атырауской, Алматинской и Улытауской областях. Ответственным государственным органам и акиматам регионов следует усилить работу по достижению целевых макроэкономических показателей», - подчеркнул Алихан Смаилов.

Глава Кабмина подчеркнул, что сдерживание роста цен остается приоритетной задачей для Правительства.

«Глава государства на расширенном заседании Правительства поручил обеспечить ежегодный экономический рост в среднесрочной перспективе на уровне 6%. Это особая задача. Международные экономисты прогнозируют снижение темпов роста мировой экономики до конца текущего года. Негативное воздействие на экономику оказывает сложная геополитическая ситуация», - сказал Алихан Смаилов.

В этой связи Глава Кабмина обратил внимание членов Правительства на несколько вопросов.

«Требуется принятие действенных системных мер для стимулирования экономического роста. Здесь нужно усилить работу по диверсификации экономики, дальнейшему развитию собственного производства, увеличению инвестиций, созданию новых рабочих мест», - отметил Алихан Смаилов.

Премьер подчеркнул, что все министры и акимы должны вести слаженную работу.

«Сдерживание роста цен остается приоритетной задачей для Правительства. Инфляция в стране поступательно замедляется с февраля текущего года. Благодаря принятым мерам нам удалось снизить ее на сегодня до 14% в годовом выражении. Вместе с тем, перед нами стоит задача к концу текущего года снизить уровень инфляции в 2 раза в сравнении с прошлым годом. Учитывая, что основной вклад в инфляцию продолжают вносить продовольственные товары, необходимо особое внимание обратить на своевременное принятие превентивных мер. Все необходимые инструменты для этого имеются. Они отражены в Комплексе мер по контролю и снижению уровня инфляции», - добавил Алихан Смаилов.

В связи с этим акимам регионов и профильным министерствам было поручено качественно исполнять все запланированные этим документом мероприятия.

«Важно обеспечить эффективную работу Региональных комиссий по выявлению посреднических схем по всей цепочке ценообразования товаров. Данный вопрос должен быть на постоянном контроле акиматов. Руководители регионов несут за это персональную ответственность», - заявил Алихан Смаилов.

Он также отметил о необходимо активизировать работу по снижению доли государства в экономике.

«Мероприятия в рамках Комплексного плана приватизации должны реализовываться строго в соответствии с дорожными картами. Также следует уделить особое внимание обеспечению прозрачности процесса приватизации», - сказал Алихан Смаилов.

В июле был актуализирован Комплексный план мероприятий по противодействию теневой экономике на ближайшие 3 года.

«Снижение доли нелегального бизнеса – это дополнительный источник доходов в бюджет. Также одним из основных факторов сокращения доли теневой экономики является повсеместная цифровизация и интеграция информационных систем госорганов. Эту работу нужно активизировать и не допустить срыва сроков всех запланированных мероприятий», - добавил Алихан Смаилов.

Министерству цифрового развития было поручено держать данный вопрос на контроле.

«Не менее важный аспект – своевременная реализация всех мероприятий, финансирование которых предусмотрено бюджетом. Поэтому администраторам бюджетных программ необходимо обеспечить качественное и полное освоение средств до конца года. Все министры и акимы также несут персональную ответственность за это», - подчеркнул Алихан Смаилов.