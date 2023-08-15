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Сколько объектов госсобственности будут выставлены на продажу в ближайшее время

Автор:  
Серик Сабеков
15 Августа 2023, 15:12
Сколько объектов госсобственности будут выставлены на продажу в ближайшее время

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Комплексным планом приватизации на 2021-2025 годы предусмотрена реализация 658 объектов. Об этом сообщил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За отчетный период продано и передано в доверительное управление с правом последующего выкупа 368 объектов на сумму 306 млрд тенге. 36 объектов находятся на торгах», - сказал Ерулан Жамаубаев.

Согласно озвученным данным, 64 объекта направлены на реорганизацию и ликвидацию.

«190 объектов находятся на предпродажной подготовке. Таковы результаты исполнения государственных финансов за отчетный период», - добавил Ерулан Жамаубаев.


Минфин РК  
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