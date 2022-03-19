Казахстан намерен построить конкурентную, меритократическую политическую систему – эксперт

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Своим мнением о Послании Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана поделился с корреспондентом МИА «Казинформ» бельгийский эксперт, руководитель проекта Института «Diplomatic World» Альберто Тюркстра.

«На мой взгляд, Послание первоначально было запланировано на осень этого года. Но уже в марте был представлен крупный пакет реформ, указывающий на неотложность трансформационных и долгосрочных изменений в Казахстане, и отвечающий на растущие требования граждан Казахстана к подотчетности и прозрачности по отношению к политической элите», - считает Альберто Тюркстра.

Очевидно, что первая часть выступления Президента Токаева была посвящена январским событиям. Хотя январские беспорядки возникли из-за одной экономической проблемы, многие люди требовали создания более подотчетной политической системы в Казахстане. Именно этой теме была посвящена большая часть выступления Президента К. Токаева.

Старая политическая система явно исчерпала себя, изжила свою полезность и нуждалась в капитальном ремонте. Одним из самых горячо-поддерживаемых заявлений Президента К.Токаева стало объявление о прекращении «институционализированного непотизма», при котором близкие родственники Президента могли занимать высокие посты в правительстве и в государственных предприятиях. Таким образом, новая политическая система, судя по тому, что мы услышали сегодня, будет в меньшей степени основываться на семейных связях и в большей степени на заслугах.

Другим важным объявлением является перераспределение президентских полномочий в пользу Парламента, повышение ответственности законодательной ветви государственной власти при сохранении общих черт президентского государства. Другими словами, сильный Президент с сильным парламентом, где Президент продолжает курировать стратегическое планирование и развитие, представлять государство, определять внешнюю политику, а также национальную безопасность и оборону. И в то же время Парламент не просто штампует решения исполнительной власти, а играет активную роль, усиливая контроль, например, за качеством исполнения государственного бюджета.

Мы ожидаем, что на практике будет более четко прослеживаться принцип точного и функционального разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную ветви и их сбалансированное взаимодействие в соответствии с принципом сдержек и противовесов.

Все республики Центральной Азии после обретения независимости стали сильными президентскими системами – возможно: за исключением Кыргызстана, который долгое время экспериментировал с парламентской системой, но, увы, это сопровождалось высокой степенью нестабильности.

Казахстан является пионером в этом отношении в том смысле, то что он начинает процесс постепенной передачи полномочий парламенту, сохраняя при этом стабильность в стране.

В ходе Послания было уделено меньше внимания экономическим реформам, которые в основном касались негативного ущерба от нынешней напряженной международной геополитической обстановки и, в частности, влияния международных санкций против России на казахстанскую экономику. Другие структурные изменения уже запущены – зеленая экономика, цифровизация, связь – и, возможно, им было уделено меньше внимания в речи, которая была полностью посвящена новым радикальным изменениям для нового Казахстана.

Напомним, 16 марта Глава государства выступил с Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания можно ознакомиться здесь.